Via Pioli, Ibra e Cardinale ribaltano il Milan: nome mai uscito prima

Il Milan, sulla scorta delle parole di Cardinale, guarda al futuro: per la panchina, tra i possibili sostituti di Pioli c’è un nome che spiazza

Grandi ambizioni nel futuro del Milan, come testimoniato dalle parole di ieri del numero uno di Red Bird, Gerry Cardinale. I progetti non mancano e l’ambiente rossonero può sentirsi rassicurato dalla presenza e partecipazione di uno come Zlatan Ibrahimovic, quasi da pari a pari con il dirigente americano. L’obiettivo è vincere e per questo molto potrebbe cambiare nella prossima stagione.

Inevitabilmente sotto esame la posizione di Stefano Pioli, che sembrerebbe avere una unica possibilità per giocarsi la conferma: quella di vincere l’Europa League. Altrimenti, pur nella stima e nella riconoscenza per quanto fatto fin qui (c’è la firma del tecnico emiliano sullo scudetto e sulla semifinale di Champions League), si deciderà per l’addio e per ripartire da un profilo diverso. Con possibili scenari a sorpresa.

Milan, non solo Conte: la rosa dei papabili per la panchina

Rimane un nome caldo e che potrebbe fare al caso dei rossoneri, Antonio Conte, vincente per definizione e intenzionato a rilanciarsi alla grande dopo il periodo di assenza dai campi. Ma la sua candidatura, come sappiamo, non è l’unica.

Piace molto anche Thiago Motta, tecnico emergente che sta facendo grandi cose con il Bologna e che si prepara a spiccare il volo verso una big. Altro profilo abbastanza concreto è quello di Lopetegui, ma occhio a un nome a sorpresa, che torna d’attualità. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la dirigenza milanista starebbe tenendo d’occhio anche Marcelo Gallardo, allenatore argentino attualmente all’Al-Ittihad, che ha fatto grandi cose alla guida del River Plate.