DIRETTA Champions, Real Madrid-Lipsia e Manchester City-Copenaghen: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bernabeu’ tra il Real Madrid di Ancelotti e il Lipsia di Rose e quello dell’Ethiad Stadium’ tra il Manchester City di Guardiola e il Copenaghen di Neestrup in tempo reale

Il Real Madrid ed il Manchester City ospitano rispettivamente il Lipsia ed il Copenaghen nelle gare di ritorno valide per gli ottavi di finale di Champions League. Due sfide sulla carta già indirizzate dai risultati dell’andata che saranno dirette nell’ordine dall’italiano Massa e dal norvegese Eskas.

Da una parte, allo stadio ‘Bernabeu’, i blancos di Carlo Ancelotti devono difendere l’1-0 firmato da Brahim Diaz conquistato in terra tedesca ed hanno due risultati su tre per accedere ai quarti di finale. Ai ‘Roten Bullen’ di Marco Rose, invece, serve una autentica impresa: vincere con due o più gol di scarto, oppure di misura portando la sfida ai tempi supplementari. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva soltanto sulla app di Amazon Prime. Dall’altra parte, all’Ethiad Stadium’, i citizens campioni d’Europa in carica di Pep Guardiola vantano addirittura un vantaggio di due reti grazie al 3-1 in trasferta contro i danesi di Jacob Neestrup siglato da De Bruyne, Bernardo Silva e Foden e possono permettersi anche di perdere con un gol di scarto e andare avanti nella manifestazione. La gara sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet su Sky Sport e sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre i match tra Real Madrid e Lipsia e tra Manchester City e Copenaghen live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Manchester City-Copenaghen

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Rodrigo, Kovacic; Matheus Nunes, Alvarez, Bobb; Haaland. All. Guardiola

COPENAGHEN (5-3-2): Grabara; Ankersen, Jelert, Vavro, McKenna, Diks; Froholdt, Oskarsson, Clem; Achouri, Elyounoussi. All: Neestrup

Formazioni UFFICIALI Real Madrid-Lipsia

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos, Camavinga; Bellingham, Vinicius. All.: Ancelotti

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Lukeba, Orban, Raum; Olmo, Haidara, Schlager, Simons; Openda, Sesko. All.: Rose