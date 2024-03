Digital Cup 2024: la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale sfida la Nazionale Italiana Comici a Coverciano. Info e dettagli

L’evento, in programma per giovedì 11 aprile, sarà l’occasione per raccogliere fondi per la Fondazione De Marchi ETS, a sostegno del progetto “Un Ospedale Mica Male”

Cresce l’attesa per la Digital Cup 2024, l’evento in programma per giovedì 11 aprile a Firenze, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, quando la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale sfiderà la Nazionale Italiana Comici per aggiudicarsi la seconda edizione del trofeo.

La giornata prenderà il via alle 10:30, con un convegno che prevede diversi panel di confronto sui differenti aspetti che legano lo sport, la salute, l’innovazione, il digitale, divenuti universi ormai sempre più interconnessi. Tra i presenti figureranno Francesco Di Costanzo, Presidente Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, PA Social e Fondazione Italia Digitale, e Salvatore Ferrara, Presidente della Nazionale Italiana Comici.

Parteciperanno all’iniziativa, tra gli altri, gli ex-calciatori Igor Protti, Mark Iuliano, Paolo Cannavaro e Stefano Mauri, il calciatore Leonardo Blanchard, il giornalista Andrea Pennacchioli, l’attore Gian Marco Tavani e molti tra i più apprezzati comici italiani.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la Fondazione De Marchi ETS, a sostegno del progetto “Un Ospedale Mica Male” per la realizzazione del reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo, all’interno del nuovo Policlinico di Milano, e di fare divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale.