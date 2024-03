Dalla Juve all’Inter: l’affare si chiude in estate

Dalla Juve all’Inter… nacional de Porto Alegre: Alex Sandro ai saluti in casa bianconera. Tutti gli aggiornamenti

“Ha avuto qualche intoppo quest’anno ma è un giocatore importante. Può dare ancora tanto al calcio secondo me. Non è semplice trovare un giocatore come lui”. Tra lo stupore dei tifosi della Juve, nelle scorse settimane Massimiliano Allegri aveva pronunciato queste parole su Alex Sandro.

L’allenatore bianconero punta ancora su uno dei suoi senatori, fra i più criticati dai tifosi, nonostante la scadenza di contratto fissata al prossimo giugno ed un’avventura ormai al capolinea. Salvo clamorose sorprese, infatti, il difensore brasiliano saluterà a fine stagione a parametro zero. Il giocatore 33enne sembra destinato al ritorno in patria, diversi club lo hanno già messo nel mirino.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro all’Internacional: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Uol Esporte’, l’Internacional de Porto Alegre avrebbe messo nel mirino Alex Sandro per l’eventuale firma a parametro zero nella prossima estate.

Il club brasiliano, stando al portale, lo considera il primo obiettivo per il prossimo calciomercato estivo, ritenendolo prioritario e adatto per il sistema di gioco del tecnico Eduardo Coudet. L’Internacional vuole aggiungere esperienza e punta Alex Sandro. In casa Juve, invece, siamo ormai ai saluti.