Brighton, Veltman: “Roma, non vediamo l’ora! De Zerbi non ha difetti” | ESCLUSIVO

Joel Beltman, terzino del Brighton analizza ai nostri microfoni il match con la Roma: “Quante minacce tra i giallorossi”.

La sfida tra Roma e Brighton promette di essere tra le più interessanti di questa tornata europea. Si incontreranno due squadre che puntano a dominare il gioco e con due allenatori, Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, che, oltre a stimarsi vicendevolmente, sono anche grandi amici. Per i Seagulls, che arrivano alla gara con diverse assenze importanti (mancheranno due uomini chiave come Mitoma e March) sarà un appuntamento storico, come conferma a Calciomercato.it Joel Veltman. Il terzino olandese, che milita nel club di Premier dal 2020, ha presentato il match ai nostri microfoni: “È una grande partita per noi, incontriamo una squadra storica del calcio europeo, in uno stadio bellissimo con oltre 60.000 tifosi ad attenderci. Sappiamo quanto sarà difficile, ma non vediamo l’ora”.

Il difensore ha sottolineato il grande numero di impegni dell’ultimo periodo, che ha visto il Brighton negli ultimi dieci giorni impegnato contro Everton, Wolverhampton (in FA Cup) e Fulham, con un pareggio e due sconvitte consecutive prima di incontrare i romanisti: “Ci siamo concentrati sulle gare di Premier e di FA Cup”, afferma Veltman, “ma stiamo studiando la Roma da lunedì. Abbiamo analizzato la loro tattica e cosa possiamo fare per portare a casa la qualificazione”.

Brighton, Veltman: “Punteremo a dominare il gioco, come sempre”

Sarà dunque un faccia a faccia tra due squadre che sviluppano un calcio propositivo. Quello del Brighton, ovviamente, è consolidato da quasi due anni di lavoro di De Zerbi, e non si snaturerà all’Olimpico, come spiega l’olandese: “Cerchiamo di dominare il possesso in tutte le gare, è la mentalità di Roberto a prescindere dall’avversario. Sappiamo, però, che dovremo farci trovare pronti in fase di non possesso, perché la Roma sa essere molto pericolosa”. Limitare Dybala e Lukaku, finora devastante in Europa League (sei gol in otto presenze), sarà fondamentale ma, per Veltman, non sufficiente: “Conosciamo Romelu dai tempi del Chelsea e Manchester United, è ovviamente una minaccia. Ma la Roma, come ho detto, ne ha tante…”.

Se il Brighton è arrivato a giocarsi una notte europea di questo livello, lo deve soprattutto al lavoro straordinario di Roberto De Zerbi. Veltman conclude il nostro colloquio con un elogio all’ex del Sassuolo: “È un grande mister con cui lavorare. Attento a ogni dettaglio ed esigente con i calciatori: le aspettative che ha su ognuno di noi sono incredibilmente alte”. Stima che, l’italiano, è riuscito a guadagnarsi anche fuori dal campo: “Al di là del lato professionale, lo ammiro anche come persona: è socievole ed empatico con tutti gli elementi della rosa. Un difetto? Non ne ha!”.