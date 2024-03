Allegri a giudizio da Giuntoli: “Bisogna capire chi è da Juve e chi no”

Le dichiarazioni dell’ex giocatore bianconero non lasciano dubbi. In casa Juventus tutti sono davvero a rischio: non solo Massimiliano Allegri

Non è un momento facile per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconeri e la sua squadra sono finiti nel mirino della critica dopo il ko contro il Napoli. L’Inter è così scappata via e il sogno Scudetto è ormai sfumato.

La prestazione contro gli azzurri di Calzona, però, non è stata di certo la peggiore di Gatti e compagni nell’ultimo periodo. A pesare sono stati chiaramente i tanti gol sbagliati, soprattutto da Dusan Vlahovic: “La Juventus mi ha convinto al Maradona – afferma Alessio Tacchinardi a Radio Punto Nuovo, peccato per qualche occasione sbagliata di troppo. La Juve continua ad avere problemi nei momenti clou della stagione. La squadra è crollata mentalmente e non ha neanche più provato a stare alle spalle dell’Inter. La squadra ha steccato tra Empoli, Udinese ed Inter. I calciatori non hanno dato quel qualcosa in più quando si sente la posta in palio che si alza”.

Juventus, tutto nelle mani di Giuntoli: il parere di Tacchinardi

Come detto Massimiliano Allegri e i suoi giocatori sono finiti nel mirino della critica. Tutti sembrano essere in discussione, a partire chiaramente dal tecnico livornese, tornato in bilico:

“Ora non so se Napoli sia stata la mazzata definitiva sul campionato della Juventus, ma la palla passa a Giuntoli – prosegue l’ex centrocampista bianconero -. Sta a lui capire cosa farne della squadra, dei giocatori e della guida tecnica. Bisogna capire chi è da Juve e chi non è da Juve, anche sulla guida di Allegri ci si può interrogare: è l’allenatore giusto per l’idea di calcio di Giuntoli, la stessa idea che abbiamo visto al Napoli“, si interroga Tacchinardi.