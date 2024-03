Un muro, un mago e due vecchi lupi di mare: il Lecce prova a salvarsi di nuovo

Il Lecce di Roberto D’Aversa e Pantaleo Corvino sta viaggiando sul filo del rasoio in questa stagione a caccia della seconda salvezza consecutiva e del terzo anno di fila in Serie A: andiamo a vedere tutte le pecularità della rosa pugliese

Il Lecce è senza dubbio una delle squadre più interessanti del campionato italiano di Serie A. I giallorossi pugliesi, che al momento occupano il 13esimo posto con però soltanto due lunghezze di vantaggio sul 18esimo posto, nell’ultimo turno hanno pareggiato in trasferta contro un’altra squadra in lizza per un posto nella massima categoria, ovvero il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Un punto d’oro in uno scontro diretto per la squadra allenata da Roberto D’Aversa che, in questa stagione da successore di Marco Baroni, si sta confermando come l’ottimo allenatore visto in quel di Parma e sta valorizzando diversi calciatori pescati da quel genio del calciomercato che risponde al nome di Pantaleo Corvino. Questi due ‘vecchi lupi di mare’ del calcio di provincia sono una vera e propria garanzia di qualità in un campionato complicatissimo come la Serie A, soprattutto in questa stagione dove la lotta per non retrocedere è davvero una battaglia senza quartiere con capovolgimenti di classifica ogni domenica.

Alla scoperta della rosa del Lecce: quante sorprese

Il muro del Lecce risponde al nome di Wladimiro Falcone. Il portiere, acquistato dalla Sampdoria, è senza dubbio uno dei talenti fra i pali più cristallini del campionato italiano di Serie A. A 28 anni, l’estremo difensore di origini romane sembra essere pronto anche per il salto in una grande squadra. Un’altra grande peculiarità della rosa sapientemente scelta da Corvino risponde al nome di Remi Oudin. ‘Oudini’, come viene soprannominato dalle parti di Via del Mare, è forse la stella più luminosa in questa stagione del Lecce di D’Aversa con le sue giocate di assoluta qualità e quella classe, tutta francese, che ne fanno un giocatore unico all’interno del nostro campionato.

Attenzione poi al solito noto Baschirotto, senza dimenticare la rivelazione Pongracic, ma occhio anche all’attacco dove Almqvist, ala di fantasia, e Krstovic, bomber vecchio stampo, sono due giovanissimi talenti che stanno regalando molte soddisfazioni ai tifosi leccesi.