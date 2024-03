Terribile infortunio e addio Europei: la diagnosi è tremenda

Il giocatore ha subito un terribile infortunio e la sua stagione è finita in anticipo. Addio anche alla possibilità di andare agli europei

L’ultimo weekend calcistico è stato decisamente sfortunato per diversi calciatori: in Serie A abbiamo ancora le immagini di Berardi costretto ad uscire in lacrime per la rottura del tendine d’Achille. Un problema decisamente serio che mette fine alla stagione dell’attaccante che dovrà saltare anche il prossimo europeo.

L’azzurro però non è stato l’unico giocatore ad aver subito un grave infortunio: in Torino-Fiorentina i padroni di casa, dopo nove minuti, hanno dovuto sostituire Ilic che ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Anche Kaba del Lecce ha dovuto fare i conti con un grave infortunio.

Non solo la Serie A ma anche all’estero un giocatore ha finito, in anticipo, la propria stagione. Una delle partite più interessanti dell’ultimo turno di Liga è stata senza dubbio Getafe-Las Palmas: sei gol, continui ribaltamenti di fronte e tanto divertimento almeno fino al minuto settantotto quando, a seguito di uno scontro di gioco, Borja Mayoral, è uscito dal campo visibilmente dolorante e si è subito capito come il problema non fosse di poco conto.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante hanno confermato i timori evidenziando, come riportato da As, una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Problema piuttosto serio per l’ex Roma che ora dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico.

Mayoral, brutto infortunio: stagione finita e addio Europei

Un campionato, fino a questo momento, decisamente positivo: Mayoral, fino ad ora, aveva realizzato quindici gol in campionato portandosi al secondo posto della classifica marcatori dietro solamente a Bellingham. La corsa al giocatore con più gol stagionali si deve però fermare ma non è l’unica brutta notizia per l’ex Roma.

Il classe 1997 infatti dovrà dire addio ai prossimi Europei: pessima notizia anche per la Spagna con il commissario tecnico de la Fuente lo aveva inserito nella lista dei preconvocati per le amichevoli contro Colombia e Brasile. La nazionale non potrà contare su quello che, probabilmente, era l’attaccante spagnolo più in forma, anche più di Morata nonostante l’ottima stagione che sta disputando l’ex Juventus.

La Spagna con la voglia di essere grande protagonista ai prossimi europei, il Getafe che sta stava coltivando il sogno di qualificarsi alla prossima Conference League: l’infortunio di Borja Mayoral è un problema per tutti, a partire dal giocatore che non aveva mai segnato così tanto in carriera.