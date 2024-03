Stangate per Lazio e Juric, mano pesante del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha pubblicato le decisioni relative alle gare delle 27esima giornata di Serie A: mano pesante contro la Lazio e Juric

Mano pesante del giudice sportivo dopo le partite della 27a giornata di Serie A. Pubblicate le decisioni relative alle gare che si sono disputate nello scorso fine settimane, con la Lazio dimezzata dalle squalifica dopo la contestata gara contro il Milan: due turni di stop per Guendouzi, una giornata di squalifica per Marusic, Pellegrini e Sarri.

Non se la passa meglio Juric, espulso durante Torino-Fiorentina: il tecnico è stato fermato per due turni per per essersi “rivolto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose”. Stop di una giornata anche per: Ebosele e Walace (Udinese), Ricci (Torino), Beltran (Fiorentina), Leao e Florenzi (Milan), Dawidowicz (Verona), Holm (Atalanta), Kristensen (Roma), Vasquez (Genoa) e Vlahovic (Juventus).

Ammende, infine, per Napoli (15mila euro), Juventus (8mila euro), Lecce (3mila), Lazio (1.500 euro).