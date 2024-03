Sarri adesso è spalle al muro: ‘esonero’ dopo Bayern Monaco-Lazio

Niente da fare per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti si sciolgono dopo l’errore di Ciro Immobile, tris del Bayern Monaco all’Allianz Arena

Troppo Bayern per la Lazio di Sarri. Nonostante un buon primo tempo, i biancocelesti crollano nei minuti finali e dicono addio alla Champions League.

Sul match c’è la firma di Harry Kane, autore di una doppietta, e di Muller, mentre per la Lazio è pesantissimo l’errore sotto porta di Ciro Immobile. A Sarri rimane ora solo l’obiettivo Coppa Italia, con il quarto posto sempre più lontano.

Dopo le tensioni con Lotito, ed il botta e risposta post Fiorentina-Lazio, il suo futuro è ancora da scrivere a fine stagione. Sui social, però, alcuni tifosi chiedono addirittura l’esonero.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Via i senatori, via tutti. Si dovrà ripartire da 0. E se Sarri chiederà il contrario se ne può andare via anche lui, anche se ormai è palese che non rimarrà. È stato bello

