Rebus Allegri, Thiago Motta ma non solo: spunta un candidato ‘assurdo’

Allegri dovrebbe restare alla Juventus per un’altra stagione, ma la conferma non è scontata: tra i nomi ne spunta uno assurdo

La Juventus ha visto ormai sfumare il sogno scudetto, con l’Inter volata a +15. Un obiettivo che, a sentire Allegri, non c’è quasi mai stato dalle parti della Continassa. Il tecnico bianconero ha sempre parlato di Champions, anche se nello spogliatoio probabilmente ci si pensava eccome. Ma il ko nello scontro diretto ha dato il via a un periodo buio per Allegri, che da quel momento ha vinto solo due partite con Lecce e Frosinone. E ora anche il secondo posto è a rischio, col Milan che risale e il Bologna non troppo lontano.

La serie di risultati negativi ha riacceso i riflettori sul futuro di Massimiliano Allegri, che se prima era esaltato per la classifica punto a punto con la corazzata Inter, adesso è spesso travolto dalle critiche. Il suo contratto con la Juve scade a giugno 2025, gli indizi continuano a portare nella direzione di una permanenza anche per la prossima stagione. Che sarà quasi certamente quella del ritorno in Champions, con la società che – dopo la ‘pausa’ nella scorsa estate – è pronta a scatenarsi sul mercato. Ma la conferma di Allegri anche nel 2024/25 non può ancora essere così scontata, anche se l’agente pochi giorni fa ha ammesso le alte probabilità di un altro anno in bianconero. Ma ogni scenario resta aperto, per questo anche i bookmakers ormai si scatenano da tempo, senza tralasciare nessuna ipotesi, neanche quella più bizzarra. Il mister livornese resta comunque il favorito assoluto, con una quota di 1,72. Una quota bassa, così come lo è però anche quella di Thiago Motta bianconero: 1,85. Ma ci sono altri profili, anche piuttosto clamorosi.

Panchina Juventus, clamoroso: i bookmakers quotano Klopp, Ancelotti, Guardiola e… Capuano

Per la panchina della Juventus, resistono ancora altri nomi come il ‘solito’ Antonio Conte. Che però si gioca a cifre decisamente più alte: in questo momento il ritorno dell’allenatore salentino pagherebbe 9 volte la puntata. Poi si sale ancora, più precisamente a 12, prima di arrivare ad altri due nomi come Zidane e Tudor, altri due ex.

Per De Zerbi e Palladino, invece, la proposta in lavagna arriva a 20. Ma qui siamo ancora nel campo di nomi tutto sommato papabili per la successione di Allegri. Perché poi si va sul ‘pesante’. Tra i nomi quotati, infatti, ci sono poi delle suggestioni clamorose come sarebbero Jurgen Klopp (a 50), ma addirittura Ancelotti e Guardiola che però si giocano a 100. Infine l’opzione totalmente folle: Eziolino Capuano, attuale allenatore del Taranto che si sta giocando un post nei playoff in Serie C. Giocare 1 euro sul suo arrivo sulla panchina della Juventus ne farebbe vincere ben 1000.