PAGELLE E TABELLINO BAYERN-LAZIO 3-0: Immobile, questa è pesante. Muller highlander

Pagelle e tabellino di Bayern Monaco-Lazio, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023/24

Bayern Monaco

Neuer sv

Kimmich 7

Dier 6,5

de Ligt 6,5

FLOP Guerreiro 6,5: flop ovviamente è un parolone. Non impressiona, ma fa comunque bene.. Dal 78′ Davies sv

Pavlovic 7

Goretzka 7

Sané 6,5. Dall’89’ Laimer sv

TOP Muller 7,5: è vero, Kane segna una doppietta e quindi a livello matematico è decisivo. Ma il premio lo merita lui, che a 35 anni non arretra neanche di un millimetro, sempre con la stessa fame, la stessa qualità e lo stesso sorriso che fa divertire anche chi lo guarda. Rapace d’area, esterno o trequartista, seconda punta o centravanti. Sa fare tutto in maniera semplicemente perfetta. Dal 78′ Tel sv

Musiala 6,5. Dal 90′ Gnabry

Kane 7,5

All.: Tuchel 6,5

Lazio

Provedel 5,5

Marusic 5,5

Gila 6,5

Romagnoli 5,5

Pellegrini 5,5

Guendouzi 5

Vecino 5,5. Dal 61′ Cataldi 6

Luis Alberto 6. Dall’80’ Kamada

TOP Felipe Anderson 6,5: ancora una volta dà un segnale di forma fisica, tecnica e mentale di livello altissimo. Da qualche tempo sta toccando livelli importanti (finalmente). Anche stasera ha personalità, enorme voglia e determinazione, da trascinatore, in ogni zona del campo. Una magrissima consolazione, a patto che tutto questo lo riversi in campionato. Il migliore per distacco, purtroppo non basta. Dal 75′ Pedro

FLOP Immobile 5: aveva giocato pure un buon primo tempo, non c’è che dire. Ma va detto, quell’errore da dentro la porta pesa come maledetto macigno su tutta la qualificazione. Magari la Lazio avrebbe comunque preso tre o più gol, uscendo dalla Champions. Ma con certe squadre hai spesso una sola possibilità, la sua è enorme e deve sfruttarla senza se e senza ma. La fallisce in maniera clamorosa e ingiustificata. E non è la prima. Stasera malino pure Guendouzi. Dal 61′ Castellanos 5

Zaccagni 5,5. Dal 61′ Isaksen 5,5

All.: Sarri 5,5

Arbitro: Vincic (Slo) 6,5

Il tabellino di Bayern Monaco-Lazio 3-0

Marcatori: 39′ Kane (B), 45’+2 Muller (B), 66′ Kane (B)

Ammoniti: Romagnoli (L), Cataldi (L), Pellegrini (L)

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, de Ligt, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.

A disp.: Da. Peretz, Urleich, Kim, Gnabry, Choupo-Moting, Zaragoza, Davies, Laimer, Tel.

All.: Tuchel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (dal 61′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (dal 61′ Castellanos), Zaccagni (dal 61′ Isaksen).

A disp.: Magro, Sepe, Casale, Hysaj, Ruggeri, Cataldi, Kamada, Napolitano, Castellanos, Pedro, Isaksen.

All.: Sarri.

Arbitro: Vincic (Slo)