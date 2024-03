Ora è tutto finito: UFFICIALE Juventus out ad una condizione

Dopo la recente gara del Maradona, Napoli e Juventus ritornano, seppur a distanza, faccia a faccia per il Mondiale del club, il tutto senza dimenticare la Lazio. L’annuncio della FIFA

L’ultima giornata di Serie A ha messo di fronte Napoli e Juventus davanti al pubblico del Maradona che ha potuto applaudire la vittoria della squadra di Calzona, capace di imporsi 2-1.

L’ennesimo capitolo della rivalità tra azzurri e bianconeri, ora alimentata anche dalla battaglia per raggiungere il Mondiale per Club, ancora apertissima visto il percorso Champions dei partenopei, il tutto senza dimenticare anche la Lazio che dovrà affrontare il Bayern Monaco al ritorno degli ottavi per sperare di proseguire ancora.

Proprio alla strada europea di queste squadre è legata anche la partecipazione alla nuovissima versione del Mondiale per Club che prenderà il via nel 2025 il tutto con 32 squadre partecipanti e divise in otto gironi. Il debutto è previsto per il 15 giugno 2025, e le qualificazioni alla fase a gironi sono ancora aperte.

A tal proposito nei giorni scorsi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato categorico: “Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Tuttavia penso che il Napoli debba andarci a prescindere, poiché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”.

La FIFA fa chiarezza sul Mondiale per Club: dalla Juventus a Napoli e Lazio

C’è però ancora confusione intorno alle possibilità di qualificazione alla nuova edizione del Mondiale per Club per le squadre italiane. A questo proposito ci ha pensato la stessa FIFA a fare chiarezza.

La FIFA infatti con un post social questa mattina ha provato a mettere fine alla questione spiegando il funzionamento attuale campionato per campionato. Sull’attuale situazione di Serie A, al netto dell’Inter qualificata, ha scritto: “La Juventus si qualificherà al Mondiale per club se Napoli e Lazio non proseguiranno in Europa questo mese“.