De Laurentiis esplosivo: “Calcio gratis in tv”. Poi ‘esclude’ la Juve

Al summit del Financial Times, il patron del Napoli apre di nuovo alla Superlega: “Ma dovrà essere democratica

De Laurentiis scatenato al summit del ‘Financial Times’. La sua ricetta per sollevare il sistema pallonaro: “Ci vuole il calcio gratis in tv per tutti“. E poi: “Conta anche come fai vederlo. Non solo negli stadi, in Italia fatiscenti e poco confortevoli, ma anche in tv: non è possibile che in Formula 1 le immagini mi facciano quasi credere di essere al posto del pilota e nel calcio non sia così”.

“Il calcio è un’industria schiava di alcune istituzioni che, dovendosi mettere il vestito del comando, ne hanno limitato lo sviluppo – tuona il patron del Napoli scagliandosi contro agenti e arbitri – Entrambi sono il cancro del calcio. La classe arbitrale dovrebbe dipendere dai club, affinché non sia una casta ma una collaboratrice delle società. Non esiste che un arbitro espella un allenatore. Il calcio sembra una barzelletta per questo”.

Ennesima apertura alla Superlega, ma “sarò favorevole solo se sarà in grado di essere democratica, se ci si entrerà per merito e non per pedigree. Hanno promesso di essere operativi dal 2025, chi vivrà vedrà…”.

De Laurentiis conclude il suo intervento parlando del suo Napoli a proposito della possibile partecipazione al Mondiale per Club 2025. Il tutto, tirando in ballo la Juventus: “Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Tuttavia penso che il Napoli debba andarci a prescindere, poiché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”.