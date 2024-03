Offerta Milan accettata: colpo in attacco per 20 milioni

Per il Milan c’è la possibilità di arrivare ad un nuovo attaccante per venti milioni di euro: l’offerta è già stata accettata

Sì al Milan: offerta accettata e possibilità per i rossoneri di mettere le mani su un attaccante già cercato in passato.

Che il reparto offensivo abbia bisogno di un ritocco la prossima estate è cosa nota, considerando che Giroud è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare Milano direzione Mls e che il futuro di Jovic è ancora tutto da definire. Ecco che la dirigenza milanista sta esplorando il mercato alla ricerca di opportunità ed una potrebbe essere colta per venti milioni di euro.

Si tratta di Youssef En-Nesyri, 26 anni, attaccante marocchino del Siviglia: il calciatore, già cercato dal Milan nei mesi scorsi, stando a quanto riporta ‘elgoldigital.com’, avrebbe dato il suo consenso al trasferimento in rossonero. Stando alla stessa fonte, nei mesi scorsi il Siviglia avrebbe fatto muro davanti alle richieste arrivate per il calciatore, ma ora le cose potrebbero essere diverse.

Calciomercato Milan, sì di En-Nesyri

En-Nesyri, infatti, nonostante sia ancora uno dei punti fermi in campo della formazione andalusa, non è più considerato un incedibile.

Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, il Siviglia ha intenzione di valutare le offerte che arriveranno e non potrà tirare troppo sul prezzo. Per questo è pronta ad accettare offerta da venti milioni di euro e il Milan – dopo avere incassato il sì del calciatore – sarebbe pronto a farsi avanti per chiudere l’affare e arricchire il suo reparto offensiva con il 26enne marocchino.