Non perdonano Ayroldi: stagione finita dopo Inter-Genoa

Bufera intorno all’arbitro della sezione di Molfetta per il rigore concesso all’Inter nel match contro il Genoa

È stata totalmente bocciata la direzione dell’arbitro Giovanni Ayroldi in occasione della gara vinta ieri sera dall’Inter per 2-1 a San Siro sul Genoa. Il giovane fischietto, in particolare, è stato aspramente criticato nelle analisi sul match per via del calcio di rigore concesso alla formazione nerazzurra durante il primo tempo per la scivolata effettuata in ritardo da Frendrup su Barella.

Un intervento scomposto, ma che aveva infatti consentito al centrocampista del Genoa di deviare la conclusione di Barella con la punta del piede, prima di franare chiaramente sull’avversario una volta liberato il tiro. A riprendere la decisione presa in diretta dal direttore di gara era stata la sala Var che aveva infatti richiamato l’attenzione di Ayroldi all’on field review. Dopo aver rivisto più e più volte le immagini, secondo diverse angolature, l’arbitro non è comunque tornato sui suoi passi ed ha confermato la decisione presa in diretta. Rigore che è stato successivamente trasformato dagli 11 metri da Alexis Sanchez per il momentaneo 2-0, prima della rete rossoblù arrivata nella ripresa con Vasquez.

Stando alle prime indiscrezioni, il designatore Rocchi avrebbe deciso di fermare Ayroldi per un paio di turni in una giornata decisamente negativa per la classe arbitrale italiana. Lo scorso venerdì, infatti, era stato Di Bello a finire nella bufera per i tre cartellini rossi estratti alla Lazio nel match contro il Milan e per il mancato intervento del Var sulla scivolata di Maignan ai danni di Castellanos. In questo caso, però, gli errori sono stati considerati più gravi e lo stop sarà ancora più pesante.

Ayroldi fermato fino a fine stagione: l’esito del sondaggio

Nel sondaggio proposto quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, è stato chiesto per quanto tempo il designatore Rocchi dovrebbe lasciare ‘in panchina’ Ayroldi per l’errore commesso in Inter-Genoa.

Per il 52% degli utenti la punizione dovrebbe essere esemplare con uno stop lungo fino al termine della stagione. Per il 23%, invece, Ayroldi dovrebbe essere stoppato almeno per due turni di campionato, mentre il 19% ha votato per cinque giornate lontano dai campi. ‘Nessuna punizione’, infine, solamente per il 6% dei partecipanti al sondaggio.