L’Inter vince, ma Barella diventa un caso: “Nuovo uso del Var e squalifica”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, è al centro delle polemiche dopo la sfida di ieri sera contro il Genoa di Alberto Gilardino: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi vince ancora. I nerazzurri, impegnati ieri sera contro il Genoa di Alberto Gilardino, si sono imposti in una sfida davvero tosta con davanti una compagine che non ha mai davvero mollato a caccia di un pareggio.

L’Inter però alla fine è riuscita ad imporsi e si è portata a casa i tre punti, fondamentali nella corsa scudetto. Con questa vittoria infatti, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha allungato ancora di più sulla Juventus di Massimiliano Allegri, seconda in classifica, e si è portata addirittura a quindici punti di vantaggio sulle dirette avversarie. Un gap incredibile frutto del grande lavoro del tecnico piacentino e delle ottime prestazioni dei suoi giocatori, fra i quali c’è anche Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro però, nella serata di ieri, è finito al centro delle polemiche per la platealità con la quale reagisce ai contrasti avversari, più in particolare in occasione del calcio di rigore molto discusso concesso all’Inter.

Barella al centro delle polemiche: le reazioni social

In molti sui social hanno commentato queste ‘gesta’ di Nicolò Barella nei modi più disparati a partire da chi ha pesantemente attaccato il centrocampista italiano: “La domanda è: stabilito che si tratta del miglior centrocampista italiano e di uno fra i migliori in Europa, che è un professionista esemplare, ragazzo serio e simpaticissimo, che bisogno ha Barella di trasformarsi come gli capita spesso in un cartone animato, in una macchietta che lo rende ridicolo, sportivamente e umanamente parlando, agli occhi di chiunque?“.

Non solo, poi c’è chi sposta il tema della discussione sull’ironia: “Scusate, ma Barella si è rialzato? O sta ancora rotolando da ieri sera?“. E anche: “Io mi chiedo perché un giocatore come Barella debba avere bisogno di fare ste robe, che francamente visto così fa pure ridere ahah sembra una scena di un film. Fossi nell’allenatore che lo allena glielo farei notare. Ok simulare ma a tutto c’è un limite dai, hai una dignità”. Infine c’è chi auspica un nuovo utilizzo del Var contro i simulatori e una squalifica di due giornate: “Ai giocatori che si rotolano, come fossero in punto di morte (e non solo Barella, è pratica comune), iniziamo a usare il Var al contrario: squalifica di 2 giornate minimo per simulazione“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Io mi chiedo perché un giocatore come Barella debba avere bisogno di fare ste robe, che francamente visto così fa pure ridere ahah sembra una scena di un film. Fossi nell’allenatore che lo allena glielo farei notare. Ok simulare ma a tutto c’è un limite dai, hai una dignità. https://t.co/uX3BUOZjy6 — Zorø (@Zoroback_023) March 5, 2024

Scusate, ma #Barella si è rialzato? O sta ancora rotolando da ieri sera? pic.twitter.com/QEX0Uw8V5N — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) March 5, 2024

La domanda è: stabilito che si tratta del miglior centrocampista italiano e di uno fra i migliori in Europa, che è un professionista esemplare, ragazzo serio e simpaticissimo, che bisogno ha Barella di trasformarsi come gli capita spesso in un cartone animato, in una macchietta… https://t.co/KEcvRK3MVG — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 5, 2024

Stamattina apro la finestra e vedo passare Barella. Rotola ancora. Sono a Pisa. — IoNonComproLaGazzetta – Luca (@gazzettanothanx) March 5, 2024

Lo dico da interista, queste esagerazioni Barella deve smettere di farle. Il colpo l’ha preso, ma non puoi fare il neymar della situazione. La critica non aspetta altro per attaccarti. Sei forte e non ne hai bisogno, non sei un nedved qualunque.@inter pic.twitter.com/aU6LnN3kwt — IM Macs Inzaghi (@massimo_macs) March 4, 2024