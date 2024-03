Lazio, Lotito: “Dossieraggi? Non ho nessun ruolo”

Prima di Bayern Monaco-Lazio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato intervistato: le dichiarazioni sugli ultimi avvenimenti

Lazio a caccia dei quarti di finale di Champions League, con il ritorno in casa del Bayern Monaco, partendo dall’1-0 di vantaggio maturato all’Olimpico tre settimane fa. Appuntamento fondamentale, con le emozioni dell’ambiente biancoceleste descritte nel prepartita dal presidente Claudio Lotito, che ha parlato del match e di altre vicende della stretta attualità che lo riguardano

“Grande emozione e determinazione per stasera, già il fatto di essere qui ha un grande significato – ha dichiarato a ‘Mediaset’ – Ci sono anche se non sono al meglio, tutto questo dimostra quanto conti per la Lazio e per i suoi tifosi questo appuntamento. Il nostro progetto a livello di crescita strutturale e di risultati punta sempre più in alto, mi aspetto una partita con grande umiltà e spirito di gruppo. Le squalifiche del giudice sportivo dopo Lazio-Milan? Si commenta tutto da sé, chiunque abbia visto la partita può farsi un’idea. Ricorsi legali? Faremo ciò che potremo per far valere le nostre ragioni. Quanto alla situazione dei dossieraggi, non conosco i fatti e non sono chiamato in causa, all’epoca fui solo ascoltato come presunta persona informata. Il resto sono considerazioni da salotto. Ho già fatto chiarezza oggi con un comunicato in cui ho spiegato che non ho nessun ruolo in questa vicenda”.