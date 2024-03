Juve, Huijsen cresce con la Roma: dalla cifra per il prestito alle prospettive per l’estate | CM.IT

Nella capitale cresce un fiore. Precisamente un tulipano, di quelli delle campagne al di fuori Amsterdam. Forgiato col caldo sole di Malaga e irrigato con le fresche acque delle Alpi piemontesi. Il viaggio di Huijsen inizia in Olanda, per poi passare da Spagna e Italia, prima a Torino e poi a Roma

La Juventus ha tra le mani un gioiello per il futuro e la Roma un difensore solido e affidabile per il presente. La crescita del 2005 è evidente, ma quali sono le prospettive tra le due società sul ragazzo?

Nel mercato di gennaio Dean Donny Huijsen, giovane difensore centrale olandese classe 2005 (compirà 19 anni il prossimo aprile), è passato in prestito secco (ma oneroso) dalla Juventus alla Roma. Corteggiato a lungo dal Frosinone, dove militano con buoni risultati i bianconeri Enzo Barrenechea, Jaio Jorge e Matias Soulé, l’olandese ha scelto la Roma, convinto dalla presenza di José Mourinho. Troppo forte l’attrazione dello Special One e poco importa se poi, appena approdato nella capitale, la stessa società giallorossa ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi all’ex ‘capitan futuro’ Daniele De Rossi. Il difensore ha già raggiunto le dieci presenze con la Roma (nove in campionato e una in Coppa Italia): particolare non indifferente, da tenere a mente.

Nota di cronaca per il futuro imminente: Huijsen per essendo nato ad Amsterdam è prossimo alla naturalizzazione spagnola per via dell’infanzia passata a a Marbella, presso Malaga, città dov’è cresciuto e si è formato calcisticamente. Prima di approdare a Torino infatti il 2005 ha militato nelle giovanili della società di casa alla ‘Rosaleda’.

Calciomercato Juventus, la posizione di Giuntoli su Huijsen: futuro in bianconero per il classe 2005

Le presenze con la maglia giallorossa hanno modificato la parte economica da riconoscere ai bianconeri, che dal canto loro non vogliono perdere il giocatore, fino a prova contraria.

Il gol col Cagliari, poi quello fantastico contro il Frosinone. Ma anche l’esultanza sopra le righe e l’errore decisivo con la Lazio. Tutto parte di un processo di crescita che sta proseguendo e, con picchi verso l’alto e qualche scivolone, sta portando i suoi frutti.

Al momento ne stanno giovando tutti: Dean Huijsen, che sta giocando con continuità in una big del nostro calcio, dimostrando una capacità di adattamento immediata e una maturità invidiabile per gli appena diciannove anni ancora da compiere. La Roma, che ha risolto nell’immediato la necessità difensiva, trovandosi un giocatore forse più pronto di quanto ci si aspettasse. E la Juventus, che vede crescere il valore tecnico e patrimoniale dello stesso calciatore, prodotto della cantera bianconera.

A qualche tifoso della Roma scende già una lacrima, a pensare che ‘la Lupa’ stia valorizzando un ragazzo che verosimilmente non resterà nella capitale. Secondo quando appreso da Calciomercato.it, la posizione della Juventus sul calciatore non cambia. La ‘Signora’ ha intenzione di riportare l’olandese-spagnolo alla base nel corso dell’estate. La posizione della società dei Friedkin in questo momento varia solamente per quanto riguarda l’indennizzo del prestito oneroso: il 2005 ha tagliato come detto il traguardo delle dieci presenze, dunque i capitolini verseranno alla Juventus 400mila euro (contro i 650 pattuiti qualora ciò non si fosse verificato). Alla Continassa vedono il ragazzo cresciuto in Cost del Sol con un futuro a tinte bianconere e c’è la ferma intenzione di trattenerlo a Torino. Solo un’offerta irrinunciabile superiore ai 30 milioni potrebbe fare cambiare i piani alla dirigenza di ‘Madama’.