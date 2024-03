Juan Jesus stuzzica Vlahovic poi si pente: nuova bufera su Napoli-Juve

Scoppia la bufera per un commento su Dusan Vlahovic da parte di Juan Jesus: tifosi infuriati, è ancora Napoli-Juventus

A due giorni dalla sfida del ‘Maradona’, Napoli-Juventus non è ancora finita. A incendiare la polemica ci pensa Juan Jesus, autore di una buona prestazione in campo ed ora protagonista anche sui social con un commento che ha acceso la discussione.

Tutto nasce dalla top 11 relativa all’ultima giornata di Serie A pubblicata dall’account Instagram di ‘goal.com’. Una formazione nella quale compaiono Rrahmani e Kvaratskhelia del Napoli, ma nessun calciatore della Juventus. Un utente, in particolare, mette in risalto l’assenza del numero 9 bianconero: “Non vedo Vlahovic”.

Il serbo è stato sfortunato protagonista al ‘Maradona’ con almeno tre nitide palle gol sprecate nel corso dei novanta minuti. Una serata no arrivata in un periodo particolarmente fortunato da parte di Vlahovic che nel 2024 ha ripreso a segnare a raffica. Il commento sull’attaccante juventino ha però attirato l’attenzione di Juan Jesus che non ha resistito alla tentazione di scherzarci su.

Napoli-Juventus, Juan Jesus stuzzica Vlahovic sui social

Sotto al commento dell’utente che evidenzia l’assenza nella top 11 di Vlahovic, il difensore brasiliano ha risposto: “Ce l’ho io, dopo lo libero”.

Un commento che ha però scatenato l’ira dei tifosi juventini che non hanno esitato a scagliarsi contro il calciatore del Napoli. C’è chi ha scelto di rispondere con la stessa moneta dell’ironia, ricordando l’errore dello stesso Juan Jesus su Luvumbo in occasione del gol dell’1-1 del Cagliari contro i partenopei e chi, invece, si lascia andare, finendo negli insulti.

Non manca poi chi si limita al campo e ricorda come proprio Vlahovic sia stato bravo a liberarsi di Juan Jesus per crearsi le palle gol che poi ha però fallito. Il brasiliano ha poi rimosso il commento dopo qualche minuto.