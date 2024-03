Infortunio drammatico: “Deve prima tornare a camminare”

Il terribile infortunio di Mouctar Diakhaby nel finale di gara di Valencia-Real Madrid è ancora negli occhi di tutti. Intanto arriva un annuncio che fa venire i brividi

L’ultimo è stato un fine settimana ricco di polemiche arbitrali anche in Spagna, con particolare riferimento a Valencia-Real Madrid, conclusasi tra le proteste degli ospiti per il fischio finale dell’arbitro poco prima del gol del potenziale sorpasso.

Un polverone che ha chiuso una serata dai due volti per il Valencia che se in campo ha strappato un punto alla corazzata Real, d’altro canto ora si ritrova a fare i conti con il bruttissimo infortunio occorso a Mouctar Diakhaby. Il difensore francese è uscito nel finale in barella dopo uno scontro con Tchouameni che gli è franato sul ginocchio.

Un ko molto grave confermato anche da una nota ufficiale del Valencia che ha ribadito come il difensore abbia “riportato una lussazione del ginocchio”, il tutto con annesso ricovero in ospedale. L’immagine terrificante dell’infortunio di Diakhaby è quindi negli occhi di tutti. Una situazione di cui ha parlato anche il dottor Enrique Gastaldi a ‘Cadena Ser’ affermando che si tratta “dell’infortunio più grave che un calciatore possa subire al ginocchio“.

Il medico ha anche sottolineato come ora sia fondamentale concentrarsi sulla salute del calciatore: “In lesioni come questa, la prima cosa da ricercare è che il paziente possa tornare a camminare“. Ed infine ha aggiunto: “Le lesioni devono essere studiate in modo approfondito e quantificate, e che non ci siano complicazioni successive”.