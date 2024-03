Infortunio shock: ginocchio ko e ricovero in ospedale

Ieri sera il Real Madrid si è fermato a Valencia in una partita dal finale thriller che ha portato però in dote anche un brutto infortunio tra le fila dei padroni di casa. Il comunicato ufficiale

La lotta ai vertici della Liga si fa sempre più interessante col Real Madrid che ha stoppato la propria corsa ieri sera nell’anticipo in casa di un Valencia tenace e capace persino di andare avanti di due reti.

Poi la rimonta della squadra di Carlo Ancelotti, capace di riportare la sfida in equilibrio fino al 2-2 al netto di un finale incandescente nel quale è arrivato prima il bruttissimo infortunio occorso a Mouctar Diakhaby, difensore del Valencia, e poi la polemica furiosa dei madrileni per il fischio finale dell’arbitro poco prima del gol del potenziale sorpasso.

Una maxi protesta che ha portato poi anche all’espulsione di Bellingham. L’attenzione del Valencia è finita però tutta, oltre che sull’ottimo risultato ottenuto contro la capolista, anche sulle condizioni di Diakhaby costretto ad uscire in barella dopo un brutto contrasto con Tchouameni che è franato addosso al ginocchio del difensore.

In merito alle condizioni del centrale del Valencia è arrivato un comunicato della stessa società: “Il giocatore Mouctar Diakhaby ha riportato una lussazione del ginocchio destro nella partita giocata ieri sabato al Mestalla contro il Real Madrid CF. Dopo le prime cure mediche, il difensore centrale valenciano è rimasto ricoverato in ospedale per monitoraggio clinico ed è in attesa di ulteriori accertamenti”.