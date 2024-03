Il terzo ritorno è servito: Allegri dà l’ok, la Juve accelera

La Juventus accelera sul mercato in vista della propria sessione estiva di mercato. Allegri sembra aver già dato il suo consenso

La Juventus, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha detto definitivamente addio ai sogni scudetto: un due a uno che ha lasciato diversi rimpianti visto la mole di gioco creata dai bianconeri. Diverse le occasioni creare dai ragazzi di Allegri soprattutto con Vlahovic; il centravanti, nel corso del primo tempo, ha avuto tre nitide palle gol ma non è stato preciso davanti alla porta avversaria.

Una serata no può capitare soprattutto in una stagione dove Vlahovic sta trascinando i suoi compagni a suon di gol. La Juve, in questa stagione, vuole mantenere il secondo posto e arrivare in fondo in Coppa Italia: per il prossimo anno invece l’obiettivo è quello di tornare competitivi per lo scudetto. Servirà una sessione estiva di mercato importante e tra i reparti da rinforzare potrebbe esserci proprio l’attacco.

A livello offensivo, la Juve si aspettava di più da Milik e Kean il cui contributo invece è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Ecco perché in estate occhio al possibile innesto in attacco. Stando a quanto riportato da todofichajes, a Torino potrebbe arrivare, o meglio tornare, Morata. Il centravanti, in forza all’Atletico Madrid, ha vestito la maglia della Juve dal 2014 al 2016 per poi tornare nel 2020. Esperienze diverse ma che hanno mostrato l’importanza del giocatore sotto tutti gli aspetti.

Attaccante centrale che può essere impiegato anche da esterno offensivo: duttilità tattica molto importante all’interno della partita. Contratto in scadenza nel 2026 non è da escludere una sua cessione anche perché l’Atletico sembra intenzionato a far partire un nuovo progetto nel corso della prossima estate. L’operazione, a livello economico, potrebbe portare nelle casse del club spagnolo una cifra vicino ai venti milioni di euro.

Morata-Juve: arriva l’ok di Allegri

In estate dunque potrebbe esserci il ritorno di Morata alla Juventus. Operazione che sembra avere già l’ok di Allegri: il tecnico conosce benissimo l’attaccante e sa cosa può dare alla causa bianconera. Bisogna però sottolineare come il futuro dell’allenatore della Juve non sia poi così sicuro. La prossima stagione potrebbe esserci un cambio di guida tecnica con la dirigenza bianconera che segue con particolare interesse Thiago Motta.

E’ chiaro che l’eventuale arrivo di un nuovo tecnico cambierebbe del tutto le strategie di mercato della Juventus: qualora, invece, dovesse restare Allegri non sarebbe da escludere il ritorno di Morata. L’attaccante andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che, in questa stagione, ha avuto diverse difficoltà tranne il rendimento di Vlahovic.