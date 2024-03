Vlahovic ci mette la faccia: “Sono dispiaciuto, ma è uno step di crescita”

Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky, Dusan Vlahovic ha commentato la sconfitta contro il Napoli assumendosi le sue responsabilità

La Juve esce a testa bassa dal confronto con il Napoli dopo una partita nella quale i bianconeri hanno comunque avuto molte occasioni per far male agli Azzurri.

Ecco quanto evidenziato dal numero 9 della Juventus ai microfoni di Sky: “Abbiamo fatto una buona partita contro una grandissima squadra. Ho avuto tre occasioni importanti, sinceramente sono molto dispiaciuto per il mister, per i miei compagni e per i tifosi. Penso che abbiamo fatto tutto giusto; se l’avessi buttata dentro alla prima occasione sarebbe andato tutto diversamente. Non mi giustifico, è uno step di crescita. Oggi non è entrata, penso che con il lavoro duro continueranno ad esserci gol. Credo che in una squadra così come alla Juventus tutti si aspettano che sei decisivo. Purtroppo non lo sono stato stasera, ovviamente devo migliorare. Non sono uscito dalla partita perché sapevo sarebbero potute capitare altre occasioni. Non ci sarò contro l’Atalanta per un giallo ingenuo ma darò tutto il mio supporto alla squadra.

IMPORTANZA DELLA SCONFITTA CONTRO L’EMPOLI – “Secondo me ha cambiato un po’ di cose, eravamo favoriti e dovevamo vincere. Giustamente dopo la partita siamo un po’ crollati. Abbiamo perso contro l’Inter e anche lì avrei potuto reagire niente. Oggi non ho niente da dire ai miei compagni. So che abbiamo fatto il massimo. Il mister è stato bravo ad impostare la partita ma siamo mancati in fase realizzativa”.