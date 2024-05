Inter e Milan si uniscono alla Juve: si infiamma il Derby

Inter e Milan dopo la Juve, si infiamma il Derby per il centrocampista. L’indiscrezione di calciomercato e tutti i dettagli

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e le dirigenze dei club si stanno già muovendo in vista della prossima stagione. Oggi, a Casa Milan, è stata ricevuta la dirigenza dello Stoccarda per parlare di Guirassy e non solo.

Un altro nome accostato al Milan ed alle big di Serie A è quello di Youssouf Fofana del Monaco. L’ultimo gioiello del club del Principato fa gola ai top club europei.

“L’estate scorsa c’erano buone possibilità che se ne andasse. Ha deciso di restare per i suoi obiettivi personali. È stata un’ottima decisione per noi, perché ha avuto una stagione molto buona e costante, visto che è stata probabilmente la sua migliore stagione al Monaco. Probabilmente è uno dei giocatori che siamo disposti a vendere. Vedremo le opportunità che avrà. È ancora troppo presto per prendere una decisione”. Thiago Scuro, direttore generale della società monegasca, ha aperto alla cessione del classe 1999.

Calciomercato Juve, anche Inter e Milan su Fofana: i dettagli

Dopo la Juventus, anche Inter e Milan avrebbero messo nel mirino il centrocampista del Monaco. Come riportato da Ekrem Konur, però, sulle sue tracce ci sarebbero anche Barcellona, Newcastle, Arsenal e Manchester United.

Come riferito dal giornalista su X, dunque, il rischio asta internazionale per Fofana si fa sempre più concreto. In corsa, ad oggi, ci sono anche Juve, Inter e Milan. Le tre big italiane sono avvisate: oltre alla concorrenza, serviranno almeno 30-35 milioni di euro per convincere il Monaco.