Giuntoli a caccia del nuovo Yildiz: sfida lanciata al Napoli

La Juventus a caccia di giovani talenti: Giuntoli lancia la sfida al Napoli per un nuovo gioiello

Sempre alla ricerca di nuovi giovani e nuovi talenti, la Juventus ha messo gli occhi su una nuova promessa turca. Un nuovo Yildiz che il club bianconero vorrebbe portare a Torino per vestire la maglia bianconera.

Una maglia bianconera che Semih Kilicsoy già veste. Attaccante del Besiktas, classe 2005, Kilicsoy è sotto contratto con il club di Istanbul fino al 2028. Si tratta di uno dei più promettenti talenti del calcio turco. Prima punta tutt’altro che imponente fisicamente, ma abilissima nel fare gol, è in grado di giocare anche come esterno d’attacco. Fino ad ora, in stagione, Kilicsoy ha già siglato nove reti nel campionato turco in sole 14 presenze. Una media gol di una rete poco più di 100 minuti. Numeri sensazionali per un ragazzo che compirà 19 anni ad agosto.

Juventus, occhi su Kilicsoy del Besiktas: piace anche al Napoli

Il giornalista Ekrem Konur ha sottolineato come il giocatore sia finito nei radar della Juventus, ma non solo.

Sappiamo quanto Giuntoli sia alla ricerca di giovani profili da valorizzare, ma in questo caso il dirigente bianconero deve fare i conti con una foltissima concorrenza. A partire da quella del Napoli. Anche il club azzurro è infatti sulle tracce del giovane attaccante. Konur sottolinea come scout da tutt’Europa abbiano fatto tappa ad Istanbul per seguire il talentuoso turco nella sfida contro il Galatasaray. Oltre a Napoli e Juventus, sulle tracce di Kilicsoy ci sono anche Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund, Sporting CP, Arsenal, Benfica, Tottenham e Aston Villa. Il Besiktas si gode i progressi del suo campioncino e attende: con tutta questa concorrenza le possibilità che possa scatenarsi un’asta sono molto alte. Un fattore che potrebbe complicare e non poco l’approdo del talentuoso attaccante turco in Serie A.