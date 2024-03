Calciatore arrestato per stalking, è ai domiciliari: il comunicato UFFICIALE

Il giocatore del Pescara è stato arrestato durante il ritiro e ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico: denunciato per stalking dall’ex fidanzata

Non è un momento semplice per il Pescara. Nei giorni scorsi il club e lo spogliatoio è stato in apprensione per le condizioni di salute di mister Zdenek Zeman, che è stato prima ricoverato e costretto poi a un periodo di stop. Fino all’intervento di qualche giorno fa e l’impianto di quattro bypass, a cui sono seguite le inevitabili dimissioni forzate.

In un periodo, tra l’altro, non felice neanche dal punto di vista dei risultati, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e con parecchi gol incassati. Un filotto negativo che ha allontanato il Delfino dalle posizioni di vertice della classifica. Come se non bastasse, in queste ore è arrivato addirittura l’arresto per un calciatore del Pescara: come riporta ‘City Rumours Abruzzo’, nella giornata di ieri è stato emesso un mandato di custodia cautelare ai domiciliari dalla Procura nei confronti di Luca Sasanelli. Che ora, a quanto si legge, si troverebbe nella propria abitazione con indosso il braccialetto elettronico. In questi minuti sulla vicenda è arrivato il comunicato ufficiale del club abruzzese: “La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali”.

Sasanelli denunciato per stalking: il giocatore del Pescara è ai domiciliari

Sempre secondo ‘Abruzzo City Rumours’, Luca Sasanelli, arrivato dall’Andria a gennaio, sarebbe finito agli arresti domiciliari per stalking nei confronti della sua ex fidanzata. Proprio quest’ultima avrebbe denunciato il calciatore classe 2004 per ‘atti persecutori’ ai carabinieri di Bari. La Procura ha così subito emesso il mandato di custodia cautelare ai domiciliari ai danni del giocatore pugliese.

Come raccontato da ‘IlPescara’, l’arresto sarebbe stato notificato mentre Sasanelli si trovava con la squadra: due pattuglie si sarebbero presentate nel ritiro del Pescara per notificare per il provvedimento. I fatti (si parla di violenza domestica, ndc), si legge ancora, risalirebbero a qualche mese fa e sarebbero avvenuti appunto a Bari, prima che si trasferisse in Abruzzo. Non è ovviamente noto l’eventuale stop in cui potrebbe incorrere il giocatore ex Andria, così come non è escluso che si arrivi alla rescissione contrattuale. Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, tutto diventerà più chiaro dopo le decisioni del giudice.