Bayern-Lazio, la sentenza è pesantissima: “Ex giocatore, deve ritirarsi”

Bayern Monaco-Lazio, la sentenza già a fine primo tempo è pesantissima: “Ex giocatore, deve ritirarsi”. Che cosa sta succedendo

Una buona Lazio non sta bastando all’Allianz Arena nel ritorno degli ottavi di Champions League. Bayern avanti grazie a Kane, prima della prodezza di de Ligt corretta in rete da Muller. Uno-due terribile per i biancocelesti, pesa come un macigno l’errore di Immobile sullo 0-0

Il capitano della Lazio, infatti, ha fallito una grande occasione a tu per tu con Neuer. Colpo di testa ravvicinato che è terminato a lato, spianando di fatto la strada ai padroni di casa qualche minuto dopo. Sui social esplode la rabbia dei tifosi, che non hanno perdonato l’errore dell’attaccante, autore anche di una prestazione piuttosto opaca.

Bayern Monaco-Lazio, social impietosi: “Immobile impresentabile”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Immobile è impresentabile — Modreex (@mdrx4_) March 5, 2024

Immobile deve accettare di fare il panchinaro ormai — sho (@Sho__96) March 5, 2024

Finito Immobile — Gaji (@Gajasso0) March 5, 2024

Che disgrazia Immobile — Freemind (@CensuraFreemind) March 5, 2024

Immobile ha appena eliminato la Lazio — Mattia (@acmattiam) March 5, 2024