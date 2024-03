UFFICIALE la lesione del legamento: non solo Berardi, un altro big va KO

È ufficiale la lesione del legamento per il Big. Non solo Berardi, la Serie A perde a lungo un altro protagonista

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità per Berardi: lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. La stagione dell’esterno è già finita, salterà sicuramente anche Euro 2024.

L’attaccante del Sassuolo verrà operato nelle prossime ore e ne avrà per almeno 6/7 mesi. Il suo rientro è previsto per i primi mesi della prossima stagione. L’impresa salvezza di Ballardini si fa così sempre più complicata, dopo il KO nello scontro diretto col Verona e il grave infortunio del trascinatore del Sassuolo.

Nel weekend, però, la Serie A ha perso un altro importante protagonista. L’infortunio di Ilic in casa Torino è più serio del previsto.

Torino, tegola Ilic: almeno due mesi di stop

Come comunicato dal club granata, “gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ivan Ilic hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Nuove valutazioni previste nelle prossime settimane”.

Ilic era stato sostituito nell’avvio di Torino-Fiorentina a causa di un infortunio al ginocchio. Gli esami odierni hanno confermato la gravità del problema: il centrocampista ex Verona ne avrà per circa due mesi. Il suo ritorno in campo, dunque, potrebbe avvenire solo nel mese di maggio.