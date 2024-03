PAGELLE E TABELLINO INTER-GENOA 2-1: Sanchez meraviglia, Dumfries non sgasa

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Genoa, posticipo del Meazza valido per la 27° giornata del campionato di Serie A. Asllani e Sanchez lanciano la squadra di Inzaghi a +15 sulla Juve

L’Inter non è scintillante e bella come al solito, però basta una buona prestazione dei nerazzurri per piegare anche il Genoa e lanciarsi a +15 in classifica sulla Juventus.

Lautaro si prende una serata libera, perciò ci pensa il redivivo Sanchez a trascinare la squadra di Simone Inzaghi: assist vincente per il vantaggio di Asllani e primo centro (dal dischetto) in campionato per il cileno. Dumfries non sgasa, si rivede in campo Thuram nella ripresa. Vasquez riapre la contesa, Frendrup non brilla nello scacchiere di Gilardino. Fa discutere la decisione dell’arbitro Ayroldi sul rigore del raddoppio nerazzurro.

INTER

Sommer 6,5

Pavard 6 (74′ Bisseck 6)

De Vrij 6,5

Carlos Augusto 6

Dumfries 5 (46′ Darmian 5,5)

Barella 6,5

Asllani 7

Mkhitaryan 6

Dimarco 5,5 (64′ Acerbi 6)

Sanchez 7,5 (64′ Thuram 6,5)

Lautaro Martinez 6 (76′ Arnautovic 6)

Allenatore: Inzaghi 6,5 – L’Inter probabilmente meno arrembante e spettacolare di un sontuoso finora 2024. Soffre nella ripresa la reazione del Genoa, tiene però botta e porta a casa il dodicesimo successo consecutivo che vale il +15 in classifica sulla Juventus. Scudetto e seconda stella ormai in cassaforte.

TOP Inter: Sanchez 7,5 – Primo gol in campionato e terzo assist vincente consecutivo per il cileno. Ha una voglia matta di determinare e illumina San Siro con il filtrante per Asllani. Freddo dal dischetto e finalmente un fattore per la causa nerazzurra.

FLOP Inter: Dumfries 5 – Tutta un’altra versione rispetto al pendolino ammirato qualche giorno fa nel recupero contro l’Atalanta. Pasticcia e in generale non salta mai l’uomo per creare superiorità numerica e pericoli alla retroguardia genoana.

GENOA

Martinez 6

De Winter 6,5

Bani 6,5

Vasquez 7

Sabelli 6 (88′ Ekuban SV)

Messias 5,5 (62′ Vitinha 6)

Badelj 6

Frendrup 5 (46′ Strootman 6,5)

Martin 6 (62′ Spence 6)

Gudmundsson 5,5

Retegui 6

Allenatore: Gilardino 6,5 – Applausi ai ‘Grifoni’ di Gilardino, capace di resistere all’imbattibile Inter e spaventare la capolista fino al 94′ di gioco di fronte ai 75 mila del Meazza. Genoa sfortunato in occasione del rigore del 2-0, nella ripresa con grande generosità e con tutti gli attaccanti in campo va alla ricerca pareggio che però non arriva.

TOP Genoa: Vasquez 7 – Trova il terzo gol con la maglia del Genoa con una conclusione volante che sorprende Sommer e rianima il Genoa. Arcigno e attento quando deve murare i temibili attaccanti di casa.

FLOP Genoa: Frendrup 5 – Meno brillante rispetto ai suoi standard, anche se è sfortunato in occasione dell’intervento su Barella giudicato da rigore dall’arbitro Ayroldi. Serata storta, davanti agli osservatori della Juventus. Gilardino, visto anche il giallo, lo tira fuori all’intervallo.

Arbitro: Ayroldi 4,5

Il tabellino di Inter-Genoa: prima gioia per Asllani, male l’uomo mercato Frendrup

INTER-GENOA 2-1

31′ Asllani; 37′ rig. Sanchez; 54′ Vasquez (G)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (74′ Bisseck), de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries (46′ Darmian), Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco (64′ Acerbi) ; Sanchez (64′ Thuram), Lautaro Martinez (76′ Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Frattesi, Klaassen. Allenatore: Inzaghi

Genoa (3-5-2): Martinez; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (88′ Ekuban), Messias (63′ Vitinha), Badelj, Frendrup (46′ Strootman), Martin (62′ Spence); Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Pittino, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi. Allenatore: Gilardino

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta)

VAR: Paterna

Ammoniti: Frendrup (G), Dumfries (I), Strootman (G), Vazquez (G), Lautaro Martinez (I), Inzaghi (dalla panchina, I)

Espulsi: –

Note: recupero 4′ e 4′; spettatori 75.421