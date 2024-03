Nuovo annuncio in diretta: “La Juve manderà via Allegri”

Settimana turbolenta per Allegri, dopo le parole di Branchini, nuovo annuncio in diretta: “La Juve lo manderà via”

Prosegue il momento no della Juventus in campionato. Contro Empoli, Inter, Udinese, Verona, Frosinone e Napoli è arrivata una sola vittoria e 5 sono i punti raccolti. L’Inter è scappata via in vetta alla classifica, il Milan è arrivato ad un solo punto e anche la distanza con le inseguitrici si sta assottigliando. In tutto questo, continua a tenere banco la discussione riguardo il futuro di Massimiliano Allegri.

Le parole di Giovanni Branchini, storico agente del tecnico livornese, hanno fatto molto rumore e hanno dato adito a tante voci su un rapporto difficile tra Giuntoli e l’allenatore bianconero. Anche nel corso di Pressing le parole di Branchini sono state oggetto di discussione, in particolare il passaggio sul Napoli come eccezione di squadra che vince senza una società forte alle spalle. Quel Napoli di cui Giuntoli era dirigente. Sandro Sabatini ha commentato così: “Il Napoli dell’anno scorso è stato tanto Spalletti. Ha creato un recito e in quel recinto l’unico che entrava era De Laurentiis, lo faceva sfogare e lasciava isolata la squadra”. Anche Zazzaroni, poi, ha rincarato la dose.

Zazzaroni e il paradosso di Allegri: “Lavora per una società che lo manderà via”

Non si è fatta attendere anche la risposta di Ivan Zazzaroni riguardo alle parole di Branchini e sul futuro di Massimiliano Allegri: “Il discorso è molto chiaro, ci sono delle decisioni che prescindono da un discorso prettamente tecnico”.

Il direttore del Corriere dello Sport, poi, ha proseguito la sua analisi: “La cosa singolare è che Allegri stia lavorando per il futuro di una società nella quale probabilmente non ci sarà più. Questa qua è la parte buona di Max”. Insomma, i dubbi sulla conferma del tecnico livornese da parte della Juventus continuano ad esserci, così come le riflessioni interne alla società. Sandro Sabatini, poi, chiosa in questo modo: “Giuntoli non se la prende mica la responsabilità di scegliere da solo”. Per il noto giornalista dovrà essere la proprietà a prendere una posizione chiara e forte riguardo alla guida tecnica del club.