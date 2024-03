Napoli-Juventus, insulti a Giuntoli in tribuna: il VIDEO diventa virale

Momenti di tensione in tribuna in Napoli-Juventus sul gol della vittoria degli azzurri, il video degli insulti a Giuntoli

La prima da ex, per Cristiano Giuntoli al ‘Maradona’, non è andata nel migliore dei modi, anzi. Il ds della Juventus ha assistito alla rocambolesca sconfitta dei bianconeri per mano del Napoli ed è stato suo malgrado protagonista di un episodio increscioso verificatosi al momento del gol di Raspadori.

Passati in pochi attimi dalla delusione alla gioia, i tifosi del Napoli hanno esultato in tribuna attorno a lui per la rete del 2-1 e hanno reagito riservandogli ripetuti insulti e invitandolo a lasciare lo stadio: “Vattene via, fuori!“. Il tutto è stato documentato da un video postato da un tifoso azzurro sui social e diventato virale in pochissimo tempo. Di seguito, le immagini dell’accaduto: