Mourinho rifiuta l’Arabia: c’è l’ok al clamoroso ritorno

Lo Special One chiuderà presumibilmente questa stagione senza panchina, prima di ripartire per un nuovo progetto

Un tecnico dal carisma e dalla voglia di allenare come José Mourinho, di stare a lungo senza panchina proprio non ne vuol sapere. Dopo essere stato esonerato dalla Roma lo scorso gennaio, che al suo posto ha scommesso su Daniele De Rossi, lo ‘Special One’ – smaltita la delusione per essere stato costretto a lasciare la Capitale – si è rimesso alla ricerca di una nuova esperienza.

Da tempo, com’è risaputo, Mourinho viene corteggiato dalla ricchissima Arabia Saudita. Già in passato l’allenatore portoghese ha respinto offerte altisonanti nei suoi confronti, anche perché legato da un contratto alla Roma fino al giugno 2024. Un atteggiamento di rifiuto, il suo, che non è cambiato nonostante l’addio alla panchina giallorossa. Attualmente il portoghese starebbe ricercando con il suo agente Jorge Mendes un progetto importante per rilanciarsi in un top club in Europa.

Sebbene alcune indiscrezioni circolate sul Barcellona, probabilmente in virtù dei numerosi affari realizzati di recente con il suo procuratore, il club blaugrana avrebbe già scartato l’opzione Mourinho. Secondo quanto riferito da ‘El Nacional’, invece, una pista che potrebbe clamorosamente riscaldarsi è quella che porta ad un ritorno del portoghese. L’ex Roma, infatti, per la terza volta nella sua carriera potrebbe essere richiamato dal Chelsea, club nel quale ha lasciato grandi ricordi oltre ad un ottimo rapporto con la tifoseria.

Calciomercato, Mourinho apre al ritorno al Chelsea

Lo scorso sabato, in occasione del pareggio contro il Brentford, una parte della tifoseria del Chelsea durante l’incontro ha dedicato diversi cori allo ‘Special One’.

Anche quest’anno la formazione ‘Bues’ non sta vivendo una grande stagione, con la squadra allenata da Mauricio Pochettino all’undicesimo posto in Premier League. Un rendimento che potrebbe portare al divorzio con l’allenatore argentino al termine della stagione, aprendo nuovi scenari. Mourinho potrebbe quindi scattare in prima fila come possibile sostituto, per quella che diverrebbe la sua terza esperienza a Londra sponda Chelsea. Il portoghese, tra l’altro, avrebbe già dato il via libera per ritornare in un campionato tanto apprezzato come quello inglese.