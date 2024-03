Crisi senza fine, hanno detto basta: “scelto” Mourinho per la panchina

I risultati molto deludenti ottenuti in questa prima parte di stagione sono una spada di Damocle troppo importante per poter essere trascurata. La reazione è immediata

Undicesimo posto in classifica a ventisette punti di distacco dalla capolista, che deve ancora recuperare una partita. Cinque punti nelle ultime cinque gare di campionato, a certificare un periodo che definire negativo sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Cronistoria del momentaccio del Chelsea, la cui ultima prestazione fornita sul campo del Brentford ha lasciato non pochi strascichi.

Ma andiamo con ordine. La compagine di Pochettino nel confronto odierno di Premier League non è andato oltre uno scialbo 2-2. Ennesima prestazione deludente per i Blues che, pur passando in vantaggio con Jackson, hanno subito la rimonta dei padroni di casa finendo con l’agguantare il match solo grazie a Disasi ad una manciata di minuti dal triplice fischio. Pur non facendo mai mancare il loro supporto, i tifosi del Chelsea hanno detto basta. Delusi dall’ennesima scialba prova stagionale, una parte cospicua dei supporters presenti nello spicchio di stadio loro delicato ha intonato cori inneggianti José Mourinho. Dopo aver “incassato” un largo consenso sui social, dunque, lo Special One è stato acclamato dai tifosi del Chelsea anche allo stadio. Per adesso, però, le premesse per un Mourinho back sembrano essere ridotte al lumicino. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo i prossimi risultati potranno ribaltare le carte in tavola.