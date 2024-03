Milinkovic surclassa Benzema, pari clamoroso senza CR7: il recap dall’Arabia

Milinkovic-Savic batte Benzema, l’Al-Nassr senza Cristiano Ronaldo viene fermato da un pareggio clamoroso: il recap completo dall’Arabia

Continua lo show arabo della Saudi Pro League, giunta alla 22a giornata. Un turno che potrebbe aver condizionato le sorti del titolo definitivamente per via di alcuni risultati sorprendenti arrivati al termine delle partite disputate a cavallo tra il 29 febbraio ed il 2 marzo scorso.

A far discutere dal principio in questo turno era l’assenza di Cristiano Ronaldo per squalifica. Vi abbiamo infatti riportato del suo gestaccio contro l’Al-Shabab di una decina di giorni fa in seguito ad un coro su Messi intonato dai tifosi avversari. Il portoghese si era prima portato le mani alle orecchie e poi vicino alla zona genitale, facendo scattare una squalifica di una giornata.

Il calendario ha messo in programma anche la sfida tra la capolista Al-Hilal e l’Al-Ittihad, squadra autrice fin qui di un campionato al di sotto delle attese. Ben 30 i gol, non sono quindi mancate assolutamente le emozioni e anche alcuni protagonisti inaspettati alla vigilia.

Milinkovic vince ancora, senza CR7 è solo pari: il report

Prima di raccontare però della grande sfida in programma, facciamo un passo indietro e ci concentriamo su due pareggi a sorpresa. Il primo è arrivato dall’Al-Ahli di Kessié, fermato sull’1-1 dall’Al-Fateh settimo. Gli ospiti hanno vinto solamente una delle ultime 11 partite ufficiali giocate, ma sono riusciti a strappare un punto prezioso. Decisivo il rosso ad Ibanez dopo 14 minuti. Al gol di Tello ha risposto quello di Saint-Maximin.

Finisce addirittura 3-3 la partita dell’Al-Taawon che non approfitta del pari dell’Al-Ahli per avvicinarsi alla zona Champions. La squadra sorpresa dell’anno è stata fermata dall’Al-Wehda che non vince addirittura dal 24 dicembre. Alla rete iniziale di Ighalo ha risposto quella di Barrow. Decisiva poi la doppietta di Mateus per gli ospiti, in grado così di evitare la sconfitta.

A fare rumore, però, è stata la franata dell’Al-Nassr senza Cristiano Ronaldo. Un clamoroso 4-4 con l’ultima in classifica, l’Al-Hazem, che solo un’altra volta in stagione aveva segnato 4 reti e che all’andata aveva perso 5-1 con l’Al-Nassr stesso e ben 9-0 con l’Al-Hilal a novembre. Questa volta, però, è arrivato lo scherzetto: alla tripletta di Talisca hanno risposto Al Mhemaid, Toze e Selemani. Al 94′ il rigore di Mané sembrava aver chiuso la pratica, ma l’eroe di giornata è diventato Paulo Ricardo con una rete al 99′.

Un pareggio che ha spianato la strada all’Al-Hilal, che, tanto per cambiare, è riuscita a portare a casa i 3 punti. Contro l’Al-Ittihad è arrivato solo uno spavento iniziale per la rete di Kante, ribaltata dai gol di Al-Shehri, Malcom e Abdulhamid, con questi ultimi due serviti da Milinkovic-Savic. Un successo che porta i biancoblu a +9 sul secondo posto (con scontro diretto a favore) e che, virtualmente, potrebbe aver chiuso la corsa al titolo.