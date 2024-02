CR7 vittoria sofferta e gestaccio contro Messi: ancora show in Arabia

Cristiano Ronaldo segna e vince in Saudi Pro League e a fine partita diventa protagonista di un gestaccio contro Lionel Messi: cos’è successo in Arabia

Giornata 21 in Saudi Pro League, che è tornata nel vivo dell’azione dopo la sosta invernale. Anche questa settimana non sono mancati tanti gol, addirittura 25 in 7 partite, con due gare ancora da giocare. Protagonisti diversi volti noti che hanno militato in Europa e che ormai si sono affermati pienamente anche in Arabia.

Come ogni settimana, qui su Calciomercato.it, vi condividiamo il nostro report sulle gare che si sono disputate nel weekend, che per questa volta si sono protratte fino ad oggi. Alle 15 ora italiana, infatti, si giocherà la sfida tra Al-Ettifaq e Al-Hilal, con la capolista che non ha intenzione di fare passi falsi. Alle 18 spazio all’Al-Ittihad di Benzema che se la vedrà con Al Wehda.

Nel fine settimana, invece, spazio alle inseguitrici alla vetta, le squadre che si stanno giocando l’accesso alla prossima Champions League asiatica. Su tutte l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, diventato assoluto protagonista di giornata, ma non solo per aver segnato l’ennesimo gol del suo campionato da capocannoniere assoluto.

CR7 gestaccio contro Messi, Kessié vince: show in Arabia

Facciamo un passo indietro e torniamo alla sfida contro l’Al-Shabab che era in programma nella giornata di ieri. L’Al-Nassr passa in vantaggio proprio con un rigore di CR7 al 21′, ma Carrasco trova il pari, anche lui da penalty, dopo 8 minuti di recupero prima della fine del primo tempo.

La ripresa si apre con la rete immediata di Talisca su assist di Otavio, anche in quel caso pareggiata dal gol di Carlos Junior. Quando la partita sembrava indirizzata verso un pareggio, ancora Talisca la risolve al minuto 86 e permette all’Al-Nassr di conquistare 3 punti preziosi per mantenere il secondo posto e portarsi momentaneamente a -4 dalla vetta.

A fine gara, però, arriva l’episodio incriminato. Dagli spalti inizia ad ergersi il coro “Messi! Messi!” e a quel punto Cristiano Ronaldo, prima si porta la mano all’orecchio per sentire meglio e poi simula un gestaccio con le mani portandosele verso l’inguine. Una storica rivalità che non si è mai placata, neanche oggi che i due si ritrovano in due parti opposte del mondo.

Nella 21a giornata da sottolineare anche il successo per 3-1 del sorprendente Al-Taawon, sempre più quarto in classifica in attesa dell’Al-Ittihad che potrebbe portarsi nuovamente a -1, grazie anche alla rete dell’ex Bologna Musa Barrow. Devastante anche il successo dell’Al-Ahli, che vince in rimonta per 4-1 in casa dell’Al Taee grazie alla doppietta di un fin qui deludente Roberto Firmino, al gol di Mahrez e a quello a tempo scaduto di Kessié.