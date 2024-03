Locatelli disperato dopo Napoli-Juve: il centrocampista sorprende tutti

Le immagini di Locatelli disteso per terra sono diventare virali. Ecco cosa è successo al termine di Napoli-Juventus al Maradona

E’ una sconfitta che brucia davvero parecchio quella con cui deve fare i conti la Juventus. I bianconeri sono usciti dal Maradona con un ko, nonostante la buona prestazione.

Le troppe occasioni sprecate, soprattutto da Dusan Vlahovic, hanno pesato tanto. Poi è arrivato il fallo di Nonge su Osimhen che ha complicato tutto terribilmente. La Juve lascia il Maradona in ginocchio, confermando come non sia proprio un periodo positivo. I bianconeri, a parte la vittoria contro il Frosinone, arrivata peraltro, a tempo praticamente scaduto, hanno davvero perso la bussola in prossimità della sfida Scudetto contro l’Inter. Ora la Juventus rischia di sprofondare a 15 punti dalla vetta e il Milan, terzo, è ad una sola lunghezza.

Servirà rialzare la testa già contro l’Atalanta, il prossimo weekend, ma bisognerà farlo senza Dusan Vlahovic, squalificato. Allegri dovrà essere bravo a lavorare anche alla testa dei suoi calciatori, apparsi stremati dopo il match contro il Napoli. Le immagini di Locatelli disteso per terra, disperato e deluso dopo ko contro gli azzurri, appaiono davvero emblematiche.

Immagini queste che sono diventate virali e che hanno animato il dibattito sui social: per molti è difficile spiegarsi una tale reazione, considerando che l’obiettivo Scudetto era stato già abbandonato. C’è chiaramente anche chi ha mostrato solidarietà a Locatelli, protagonista di un atteggiamento consono a chi ha dato tutto dopo una partita di calcio.