L’Inter come il Napoli, ma che tabù per Lautaro Martinez: il dato che sorprende

L’Inter viaggia allo stesso ritmo dominante del Napoli dello scorso anno, ma c’è un tabù legato a Lautaro Martinez: ecco di cosa si tratta

La Juventus si è fermata ancora, questa volta in casa del Napoli. Una sconfitta figlia di tanti errori sotto porta e di un avversario ritrovato anche mentalmente. Il k.o. dei bianconeri potrebbe aver spianato definitivamente le porte al successo dell’Inter, già lanciatissima verso la vittoria di questo campionato.

L’obiettivo seconda stella è sempre più vicino per i nerazzurri, che questa sera se la dovranno vedere con il Genoa, l’ultima squadra in grado di fermare gli uomini di Inzaghi in un pareggio datato 29 dicembre e firmato Arnautovic-Dragusin. Da quel momento la capolista non si è più arrestata e le ha vinte tutte. Sono stati 8 i successi in campionato (gli ultimi 4 con 4 reti segnate), 2 in Supercoppa con il trofeo alzato e uno in Champions League nell’andata contro l’Atletico Madrid.

L’Inter ha così generato un divario immenso con le inseguitrici e, in caso di vittoria anche contro il Genoa, potrebbe portarsi a +15 sulla Juventus. I nerazzurri seguirebbero le orme del clamoroso Napoli della scorsa stagione che, dopo 27 giornate, aveva lo stesso distacco sui bianconeri, se non viene tenuta in considerazione la penalizzazione ufficializzata poi mesi più tardi.

Inter, seconda stella ad un passo: ma che tabù per Lautaro

Questa sera l’Inter ha dunque la chance di ammazzare definitivamente il campionato, anche perché, un distacco simile, non sarebbe recuperabile. Se pur si concentrasse sulla Champions per provare a raggiungere la finale, la squadra di Inzaghi non ha rivali reali e già per fine aprile potrebbe vincere matematicamente lo Scudetto.

C’è dunque un solo tabù da sfatare e riguarda Lautaro Martinez. L’attaccante e capocannoniere della Serie A sta viaggiando su numeri impressionanti e punta al record dei 36 gol di Immobile e Higuain. Quando, però, si tratta di sfidare il Genoa il fato ha sempre giocato brutti scherzi all’argentino.

Dalla stagione 2018-19 Lautaro ha saltato 4 volte su 9 proprio la gara contro i rossoblu, in due casi per infortunio ed in altrettanti per diffida. Negli altri 5 incontri, invece, non ha mai segnato. E’ l’unica squadra attualmente in Serie A contro la quale il “Toro” non è riuscito a lasciare il segno e questa sera vuole sfatare questa maledizione. Inzaghi e tifosi dell’Inter ci sperano.