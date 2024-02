Scudetto Inter, spunta la data per la matematica: quando può arrivare la seconda stella

L’Inter è vicinissima allo Scudetto, ma quando potrebbe vincerlo matematicamente? Spunta la data per l’acquisizione della seconda stella

Una squadra dominante, una schiacciasassi. Si può riassumere così l’Inter di Simone Inzaghi, che per la quarta partita consecutiva in campionato ha realizzato 4 gol. Anche nel recupero con l’Atalanta, i nerazzurri sono stati straripanti e hanno portato a casa l’ennesima vittoria di questo 2024, che, fin qui, non li ha mai visti perdere.

Un ruolino di marcia talmente impressionante, da aver portato la squadra a +12 dal secondo posto occupato dalla Juventus. Virtualmente il campionato potrebbe già ritenersi chiuso, ma, con 12 giornate ancora da disputare, manca la matematica. Ecco dunque che da questa mattina sono iniziati i primi calcoli per capire quando l’Inter potrebbe effettivamente vincere il campionato.

E’ infatti impensabile che Lautaro e compagni possano gettare via questo Scudetto, specie perché le inseguitrici non riescono a reggere il loro passo. La Juventus c’ha provato, ma il risultato è stato in bilico fino allo scontro diretto, perso poi dai bianconeri. Da quel momento la squadra di Allegri ha vissuto un calo drastico, che ha di fatti spianato la strada all’Inter.

Inter, lo Scudetto si avvicina: le possibili date della vittoria

Per i tifosi è giunto il momento di iniziare a fare i primi calcoli. E’ vero, siamo ancora a febbraio, solo da domani inizierà il mese di marzo, e i pensieri sono ancora tanti. Tra tutti il passaggio del turno con l’Atletico Madrid in Champions e la speranza di raggiungere la finale. Ma è altrettanto vero, che il grande obiettivo di questa stagione è sempre stato vincere la seconda stella.

Quando potrebbe verificarsi tutto questo? La data più plausibile è il 21 aprile, quando l’Inter affronterà il Milan nel derby e, in caso di vittoria, se si portasse a +16 punti sulla Juventus, potrebbe già dichiararsi campione d’Italia. Se i bianconeri, invece, dovessero indovinare tutte le partite da qui ai prossimi due mesi, l’altra data da cerchiare in calendario è il 28 aprile, la 34a giornata di Serie A, con i nerazzurri che potrebbero vincere il campionato a San Siro contro il Torino.

L’ipotesi è realizzabile se Inzaghi e i suoi ragazzi battessero i granata e si trovassero ad almeno 13 punti di vantaggio sulla Juventus, vale a dire 1 in più rispetto a quelli attuali. E’ giusto ricordare, per tutti i tifosi che proveranno ad essere allo stadio in quel giorno, che non è stata ancora ufficializzata la data né della 33a, né della 34a giornata, ma il weekend sarà sicuramente quello riportato in precedenza.

Juventus e Milan sono chiamate ad evitare passi falsi, dato che, in caso di pareggi o sconfitte, potrebbero consegnare anzitempo lo scudetto all’Inter. E se anche i nerazzurri dovessero incappare in dei passi falsi, magari per concentrarsi sulla Champions League, rimarrebbero assolutamente valide le date del 5 maggio (Sassuolo-Inter con almeno 10 punti di vantaggio) e 12 maggio (Frosinone-Inter con almeno 7 punti di vantaggio). Tutta questione di tempo.