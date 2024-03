HIGHLIGHTS | Asllani e Sanchez portano l’Inter a più 15: campionato virtualmente chiuso

L’Inter continua a vincere e si porta a più quindici sul Genoa: partita decisa dalle reti, nel primo tempo, di Asllani e Sanchez

Il posticipo delle ventisettesima giornata metteva di fronte Inter e Genoa: i nerazzurri cercavano la dodicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni e il più quindici sulla Juventus seconda in classifica. Discorso diverso per i ragazzi di Gilardino che volevano un altro risultato positivo in una stagione decisamente importante per il club neopromosso.

Una partita dove i nerazzurri sono andati più in difficoltà del previsto ma hanno mostrato tutta la loro superiorità: dopo l’occasione sprecata da Gudmundsson, ci ha pensato Asllani a portare i suoi in vantaggio. Il gol ha sbloccato i nerazzurri capaci di trovare subito il due a zero grazie al calcio di rigore di Sanchez. Episodio sul quale si è discusso molto con Marelli, esperto arbitrale di DAZN, non convinto della decisione di Ayroldi nel concedere la massima punizione.

Il Genoa, nonostante tutto, è rimasto in partita dimostrando di essere una squadra difficile da affrontare per chiunque: la rete di Vasquez ha tenuto in piedi gli ospiti che hanno provato a spaventare i padroni di casa fino alla fine. Il pareggio però non è arrivato e i nerazzurri hanno fatto un altro step di crescita. Vincere in questo modo, soffrendo nella ripresa e con un Lautaro non decisivo, è l’ulteriore dimostrazione di come questa squadra sia più forte di qualsiasi cosa. Dopo questa sera il campionato è virtualmente chiuso e ora le forze si potranno concentrare sulla Champions.

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 43, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino 37 Monza 36, Genoa 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.