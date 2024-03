Doppia tegola tremenda, UFFICIALE: in Champions senza due titolarissimi

A pochi giorni dal ritorno degli ottavi di finale in Spagna, arriva l’annuncio di un doppio infortunio pesantissimo: annunciato il forfait

Con la 27esima giornata ancora da chiudere, il pensiero è già alle prossime due settimane che saranno decisive per il presente e il futuro della nostra Serie A in Europa. Tra Champions League, Europa e Conference League scenderanno in campo sette squadre italiane che si giocheranno l’ingresso ai quarti di finale delle rispettive competizioni.

Ma da questi risultati dipenderà anche la prossima stagione europea dei nostri club, visto che per avere cinque squadre nella prossima Champions League ci sarà bisogno di mantenere la prima, o al massimo la seconda, posizione nel ranking stagionale delle federazioni. Una chiave importante saranno inevitabilmente anche gli infortuni, variabile fondamentale nel calcio di oggi. Lo sa bene il Milan, come la Roma e la Lazio, senza dimenticare il Napoli che ha avuto più di qualche acciaccato. Anche all’estero, però, non scherzano. Basti pensare allo stesso Brighton che affronterà la Roma in totale emergenza, oppure il Barcellona che ha appena perso altri due calciatori importantissimi. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale sulle condizioni di due titolari come Frenkie de Jong e Pedri, che dovranno stare fermi per qualche tempo. E mercoledì contro il Napoli non saranno a disposizione di Xavi.

Barcellona, brutte notizie per Xavi. UFFICIALE: Pedri e De Jong out col Napoli

In particolare, De Jong ha riportato “una distorsione del legamento laterale della caviglia destra” e non sarà appunto della partita contro il Napoli, come confermato e sottolineato dal Barcellona. L’olandese si è infortunato dopo 26 minuti nella partita contro il Bilbao di domenica: una bella tegola per Xavi, visto che l’ex Ajax era stato titolare in tutte le sue 26 presenze.

Destino simile anche per Pedri, anche lui ko nel match di ieri con l’Athletic. Il giovane talento spagnolo si è fatto male a fine primo tempo ed è stato sostituito da Lamine Yamal. Per lui si tratta di “lesione al muscolo retto femorale della coscia destra”. L’entità e gli stop di entrambi i giocatori non sono ancora certi e definiti, ma è ufficiale che non potranno sfidare il Napoli di Calzona, reduce dalla grande vittoria contro la Juventus. Per passare il turno dopo l’1-1 dell’andata servirà una vittoria.