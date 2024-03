Agguato a fine partita, denuncia ufficiale: “Vergognoso e ignobile”

Le autorità stanno già indagando sugli scontri avvenuti tra i tifosi al termine del match

Sono in corso le prime indagini su quanto avvenuto al termine del sentitissimo derby. Un agguato in piena regola quello orchestrato da parte della tifoseria ospite che, al triplice fischio di un match tutto sommato tranquillo per quanto visto in campo, ha preso d’assalto sia le forze dell’ordine che alcuni tifosi avversari.

Insomma, un post-partita tutt’altro che sereno quello tra Cosenza e Catanzaro, al termine di una gara vinta dagli ospiti per 0-2. Un attacco, quello della tifoseria giallorossa, che ha fatto seguito ieri sera ai primi scontri con le forze dell’ordine all’esterno dello stadio. Un secondo agguato, invece, è andato in scena all’altezza dello svincolo autostradale Rende-Cosenza Nord contro un gruppo di tifosi che indossava la sciarpa del Cosenza. Nel tentativo di contenere i tifosi del Catanzaro, si sono verificati nuovi scontri con la polizia al termine dei quali sarebbe pure rimasto ferito un agente.

Contro i fatti di ieri sera, che ovviamente nulla hanno a che vedere con il calcio giocato, si è schierato il Sindaco di Cosenza Franz Caruso con una nota ufficiale: “Il vile attacco contro persone inermi, tra le quali donne e bambini, sorpresi all’interno del Mc Donald’s di Rende, di fronte allo svincolo autostradale di Cosenza Nord, mentre stavano consumando in tranquillità, è quanto di più vergognoso e ignobile potesse verificarsi”.

Scontri dopo Cosenza-Catanzaro, il Sindaco sbotta

Il primo cittadino di Cosenza ha richiesto ufficialmente che venga fatta chiarezza su quanto avvenuto al termine del derby calabrese.

Questo il suo appello: “Allo stesso modo chiedo che sull’intera vicenda sia fatta piena luce, posto che, come è del tutto evidente, più di una cosa non ha funzionato. Sarebbe ad esempio il caso di valutare attentamente se i numeri della tifoseria ospite corrispondevano effettivamente agli ottocento posti assegnati o non siano andati ben oltre il consentito. Gli incidenti di ieri sera hanno rovinato quella che sul campo e sugli spalti, al di là del risultato finale, si era rivelata una festa dello sport sulla quale, ora, purtroppo, grava questa macchia indelebile”.