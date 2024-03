L’infermeria si svuota: due novità per Inzaghi contro il Genoa | CM.IT

La capolista Inter ospita domani sera il Genoa: tre rientri per Simone Inzaghi per la sfida di San Siro

Simone Inzaghi ritrova anche Frattesi e Acerbi per il posticipo di domani sera in campionato contro il Genoa.

Sia il difensore che il centrocampista ex Sassuolo sono tornati ad allenarsi per l’intera seduta in gruppo nella rifinitura di oggi e insieme a Thuram rientreranno nella lista dei convocati per la sfida del Meazza contro i ‘Grifoni’ di Gilardino. L’attaccante francese era tornato ad allenarsi ieri insieme alla squadra, mentre Frattesi aveva rimediato una lieve contrattura nell’ultimo match con l’Atalanta, subito smaltita però in pochi giorni. Acerbi invece era ai box dallo scorso 10 febbraio, quando fu costretto al cambio nella trasferta contro la Roma per un infortunio al polpaccio.

Inter-Genoa, Dumfries e Sanchez verso una maglia da titolare

Per Thuram, Acerbi e Frattesi eventualmente spazio a partita in corso contro il Genoa, visto che partiranno dalla panchina.

Oltre allo squalificato Bastoni non sarà del match Calhanoglu, che prosegue nel lavoro personalizzato. Il regista turco punta al recupero per la sfida in casa del Bologna di sabato prossimo, rodaggio in vista del decisivo match di Champions a Madrid contro l’Atletico. Conferma domani quindi in regia per Asllani, mentre Carlos Augusto rimpiazzerà Bastoni nella casella di braccetto sinistro. Sulla corsia destra Dumfries potrebbe scavalcare Darmian, in attacco infine e ballottaggio tra Sanchez (favorito) e Arnautovic per affiancare capitan Lautaro Martinez. L’Inter resterà in ritiro questa sera ad Appiano Gentile, prima dell’ultima sgambata di domani mattina.

La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.