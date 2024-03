Doppio infortunio muscolare: sostituzione immediata

Sostituzione forzata e immediata: doppio ko dovuto ad un problema muscolare

I match delle 15 della 27esima giornata di Serie A sono iniziati con un doppio infortunio muscolare. Due attaccanti ko nel giro della prima mezz’ora di gioco.

Sia in Empoli-Cagliari che in Frosinone-Lecce i tecnici sono stati costretti a delle sostituzioni forzate. Eusebio Di Francesco addirittura dopo pochissimi secondi di gioco. Il brasiliano Reinier ha preso il posto di Harroui. Partito titolare, il marocchino nato in Olanda ha dovuto dare forfait dopo poco più di un minuto dall’inizio del match a causa di un problema muscolare. Difficile quindi che il giocatore possa essere disponibile per la sfida salvezza in programma contro il Sassuolo sabato prossimo alle 15.

Problema muscolare che ha colpito anche Zito Luvumbo. L’angolano si è accasciato a terra dopo 29 minuti di gioco: guai al bicipite femorale. Un’assenza che rischia di pesare molto per il Cagliari e per Claudio Ranieri. Al suo posto il tecnico ha inserito Zappa. Anche in questo caso è complicato pensare a Luvumbo a disposizione per la sfida interna contro la Salernitana, anche questa in programma alla stessa ora e nello stesso giorno di Sassuolo-Frosinone.