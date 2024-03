DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Juventus, big match della ventisettesima giornata di Serie A

È tutto pronto allo Stadio Maradona per Napoli-Juventus. Il big match della ventisettesima giornata di campionato chiude il palinsesto domenicale, ma non il turno, che si chiuderà solamente domani con Inter-Genoa. Decisa all’andata da un gol di Federico Gatti, la sfida di questa sera mette in palio punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League.

Senza gli infortunati Adrien Rabiot e Weston McKennie, Massmiliano Allegri deve far fronte ad una vera e propria emergenza in mediana, ma può consolarsi con il pieno recupero in difesa di capitan Danilo. La vittoria al foto finish contro il Frosinone ha interrotto una serie di quattro partite senza successi, confermando il secondo posto dei bianconeri. Reduce dalla prima vittoria sulla panchina partenopea, Francesco Calzona va a caccia di conferme importanti. In virtù della sconfitta della Lazio e del pareggio della Fiorentina, in caso di successo gli azzurri scavalcherebbero entrambe le squadre, portandosi al settimo posto in classifica con 43 punti. Calciomercato.it seguirà la partitissima in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Rugani, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* punti 69, Juventus* 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Fiorentina 42, Lazio e Napoli* 40, Torino 37 Monza 36, Genoa* 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

*una partita in meno