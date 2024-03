Simeone ‘imita’ lo stratega Allegri: la mossa scatena il caos

Si parla tanto di Diego Simeone nelle ultime ore e di alcune dichiarazioni che proprio non sono piaciute ai tifosi. La sua scelta ricorda quella di Allegri

L’Italia, in questo momento, ha un occhio particolare verso l’Atletico Madrid e i suoi risultati stagionali, soprattutto perché tra pochi giorni si disputerà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter, che ha grandi ambizioni, anche quest’anno, nella massima competizione europea.

In Copa del Rey non è andata particolarmente bene ai Colchoneros, proprio quando sembrava che il percorso per il trofeo fosse in discesa. A San Mames, però, ha avuto la meglio l’Athletic con il risultato di 3-0, un passivo pesantissimo, anche per ciò che è avvenuto fuori dal campo. Con il primo posto ormai sempre più lontano in Liga, i ragazzi di Simeone hanno dovuto incassare un duro colpo alle loro ambizioni, ma un altro fattore importante da considerare è quello comunicativo.

Dopo il match, infatti, alcune sue dichiarazioni hanno fatto parecchio discutere: “Congratulazioni al rivale, riposiamoci. E pensiamo al Betis, che è ciò che conta per il club”. Fanno il paio con tutte le volte che, durante le scorse settimane, aveva sottolineato che il primo obiettivo della società doveva essere la qualificazione alla prossima Champions League. Vi ricorda qualcuno?

Simeone come Allegri, ma non del tutto: i tifosi non la prendono bene

In Italia, Massimiliano Allegri ha più volte rimarcato che la Juve doveva entrare nella massima competizione europea per l’anno prossimo ed era quello l’obiettivo, anche quando è riuscito a tenere il passo dell’Inter in vetta alla classifica.

Il tecnico livornese quindi, esattamente come il Cholo, ha provato a gettare acqua sul fuoco e a togliere pressioni alla squadra, anche se è chiaro che club di questo livello debbano sempre puntare alla vittoria. Proprio per questa ragione, diversi tifosi dell’Atletico Madrid non hanno preso bene le dichiarazioni di Simeone, pretendendo invece che gli spagnoli lottino per i titoli in palio.

C’è da dire che, in realtà, l’allenatore argentino ha già dimostrato di saper cambiare e l’ha fatto sul campo, visto che ora i suoi sono molto più votati alla gestione del pallone e meno alla difesa arcigna di un tempo. Vedremo se anche a livello comunicativo, andrà incontro ai suoi tifosi.