“Si è rifiutato di entrare”, in casa Salernitana riscoppia il caso Dia

Scoppia un nuovo caso legato a Boulaye Dia in casa Salernitana: parole dure di Fabio Liverani

La Salernitana, ultima in classifica, si ritrova nuovamente a dover gestire il caso Dia. Potrebbe essere finita la stagione dell’attaccante.

Piove sul bagnato in casa Salernitana. I granata hanno conquistato solo un pareggio nella trasferta di Udine, confermando il trend negativo che vede i granata sempre più vicini alla retrocessione in Serie B. Al netto della delusione per la mancata vittoria in terra friulana, c’è un altro caso tutt’altro che semplice da gestire per la squadra di Fabio Liverani.

Un caso che – ancora una volta – vede coinvolto Boulaye Dia. L’attaccante senegalese era già stato al centro di alcune polemiche di mercato a inizio stagione, proprio a ridosso della partita con l’Udinese nel girone d’andata. Ora scoppia un nuovo caso che rischia di far finire con largo anticipo la stagione dell’attaccante ex Villarreal.

Salernitana, scoppia un nuovo caso Dia

Nel match di Udine, il tecnico granata Fabio Liverani ha escluso Boulaye Dia dall’undici di partenza, affidandosi a un attacco “leggero” con Candreva e Tchaouna a supporto di Weissman.

Dia è poi rimasto in panchina per l’intera durata della partita, ma il tecnico granata ai microfoni di Dazn ha svelato di aver “provato” a inserire il numero 10 il quale si sarebbe però rifiutato di entrare a gara in corso. “Dia non ho voluto entrare alla fine, ha deciso di non entrare” ha affermato Liverani, sottolineando: “Ha fatto una scelta di cui terremo conto, da subito ho detto che avevo bisogno di tutti dal primo al novantesimo minuto. Mancavano sette minuti alla fine ma ha preso una decisione. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Fuori rosa? No, ma sicuramente è un giocatore su cui non posso contare“.