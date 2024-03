HIGHLIGHTS | Tchaouna chiama, Kamara risponde: Udinese Salernitana 1-1

Finisce in pareggio il match salvezza tra Udinese e Salernitana con gli ospiti che non riescono a sfruttano la superiorità numerica

Il primo match del sabato di Serie A metteva di fronte Udinese e Salernitana, partita fondamentale per la salvezza di entrambe le squadre in una giornata con tanti scontri diretti per quanto concerne la zona bassa della classifica. I padroni di casa, dopo la sconfitta in casa del Genoa, cercavano un risultato positivo così da continuare la rincorsa verso la permanenza nella massima serie.

Discorso diverso per quanto riguarda la Salernitana: momento non felicissimo tra una posizione di classifica deludente e un Liverani in discussione nonostante sia da poco sulla panchina del club. Una partita molto intensa e che ha vissuto di momenti. Il primo è stato degli ospiti con Tchaouna autore di un bellissimo gol, il primo dell’era Liverani.

Uno dei problemi che in questa stagione stanno avendo Candreva e compagni è, senza ombra di dubbio, la tenuta difensiva e la situazione non è migliorata nella giornata odierna. Nell’ultimo pallone disponibile del primo tempo ci ha pensato Kamara con una rovesciata di pregevole fattura a trovare la rete del pareggio.

La ripresa è stata, se possibile, ancora più intensa del primo tempo ma le due squadre hanno sentito il peso e l’importanza della posta in palio. Al sessantaseiesimo è arrivato un altro episodio particolarmente importante: ingenuità di Ebosele che riceve il secondo cartellino giallo lasciando i suoi compagni con l’uomo in meno per diversi minuti di gioco.

Gli ospiti hanno provato immediatamente a sfruttare l’uomo in più ma il tiro di Tchaouna si è stampato sul palo. Nel finale altra potenziale occasione ma Candreva non è riuscito ad essere realmente pericoloso. Il risultato finale di uno a uno sorride molto più ai padroni di casa considerando anche come si era messa la partita.

Udinese buon punto: Salernitana, occasione persa

Il sapore amaro dell’occasione sprecata: è questa la sensazione con cui la Salernitana esce dal campo al termine di una partita in cui i ragazzi di Liverani erano passati in vantaggio e, nella ripresa, si erano trovati in superiorità numerica. Serviva una vittoria per sperare ancora nella salvezza ma Candreva e compagni, ancora una volta, non sono riusciti a prendere i tre punti.

Pareggio che può soddisfare l’Udinese: i friulani puntavano sì alla vittoria ma lo sviluppo della partita aveva complicato, e non poco, i piani dei padroni di casa. La reazione conferma come questa squadra non abbia nessuna intenzione di mollare. La salvezza, con questo spirito, è possibile.

CLASSIFICA Inter punti 69, Juventus 57, Milan 56*, Bologna 48, Atalanta 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio* e Napoli 40, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce e Udinese 24* Frosinone 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana* 14.

*una partita in più