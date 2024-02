Sconfitta e malumori in casa Salernitana, anche Liverani a rischio | CM.IT

Sono ore caldissime in casa Salernitana: il ko col Monza ha acuito il malcontento della piazza e ora anche Liverani rischia

Potrebbe configurarsi un altro clamoroso ribaltone in casa Salernitana: traballa la panchina di Fabio Liverani dopo la sconfitta col Monza.

Non c’è pace per la Salernitana: la squadra granata, ultima in classifica ormai da mesi, aveva cercato in Fabio Liverani l’allenatore capace di dare una svolta a una stagione disastrosa. E invece il tecnico ex Lecce ha raccolto due pesanti sconfitte, seppur in partite contro Inter e Monza. Proprio la gara di ieri con i brianzoli potrebbe già portare all’esonero dell’allenatore romano che aveva firmato un contratto fino al termine della stagione con il club campano.

Uno scenario immaginabile già ieri, a margine della partita, quando l’amministratore delegato Maurizio Milan aveva parlato di grande delusione da parte di società e dirigenza che speravano in “una reazione mentale più incisiva visti i risultati delle dirette avversarie” e invece la squadra è scesa in campo floscia per i primi minuti”. Parole in controtendenza con quelle di Liverani che – invece – si è detto soddisfatto della prova offerta dalla sua squadra, almeno nella prima ora di gioco.

Salernitana a picco, Liverani può già saltare

Dopo una notte di riflessioni, la società starebbe considerando l’esonero di Fabio Liverani: si tratterebbe del terzo in questa stagione dopo quelli di Paulo Sousa e Filippo Inzaghi. Proprio quest’ultimo, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, potrebbe tornare sulla panchina granata essendo contrattualmente ancora legato al club campano.

“Liverani non è in discussione, però stiamo riflettendo anche su di lui” aveva dichiarato nelle scorse l’ad Milan nelle vesti di portavoce del patron Danilo Iervolino (ieri assente all’Arechi, era invece presente il vicepresidente Gianni Petrucci). Provvedimenti potrebbero essere presi anche nei confronti della squadra. Si valuta, infatti, la possibilità di mandare la squadra in ritiro dopo un confronto col direttore generale Walter Sabatini in vista della sfida con l’Udinese in programma sabato prossimo.