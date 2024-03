Monza, Palladino non fa drammi: “Partita che deve inorgoglirci”

Non c’è stata storia tra Monza e Roma, ma Raffaele Palladino non fa drammi dopo la pesante sconfitta

Nessun dramma in casa Monza dopo la sconfitta interna con la Roma: il tecnico Raffaele Palladino elogia la squadra di De Rossi.

Anche il Monza viene travolto dalla Roma: netta e pesante sconfitta per i brianzoli allo U-Power Stadium contro i giallorossi, ma il tecnico Raffaele Palladino predica calma ed elogia la prova offerta dalla squadra giallorossa. “Faccio i complimenti alla Roma e a De Rossi” ha esordito il tecnico del Monza ai microfoni di Dazn, sottolineando di aver “affrontato una squadra forte e un bravissimo allenatore,” che “hanno fatto una grande partita”.

Allo stesso tempo, Palladino ha fatto “i complimenti anche alla mia squadra” perché a suo avviso si è trattato di “un risultato bugiardo per quello che è stato messo in campo”. In particolar modo, sul risultato di 0-0, il Monza ha “avuto tre occasioni nitide, se poi non segni, queste grandi squadre di puniscono al primo mezzo errore che concedi”.

Monza-Roma, le parole di Palladino a fine partita

Palladino ha ammesso i meriti della squadra avversaria: “Sono stati bravi a sbloccarla, ma sono comunque contento dei miei perché in campo hanno messo tutto quello che avevano”. Un discorso che vale anche per i subentrati: “Questa prestazione ci deve inorgoglire, il risultato è troppo severo e dobbiamo andare avanti su questa strada, è un risultato che ci permetterà di maturare”.

Impossibile non soffermarsi sull’amico e collega Daniele De Rossi: “Siamo amici, mi complimento con la Roma perché ha scelto bene. Ha liberato la squadra, lasciando i giocatori liberi di muoversi. Ha tanta qualità e questo incide, ci sono dei giocatori formibadili e lui ha messo le sue idee. Si vede la sua mano, sono contento per Daniele, ma non per stasera”.